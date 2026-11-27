À l’occasion du Black Friday 2026, Decathlon multiplie les promotions sur les vélos et équipements cyclistes. Découvrez cinq bons plans avec jusqu’à 1 400 € de réduction.

Que vous souhaitiez renouveler votre matériel, investir dans un nouveau vélo ou préparer la saison 2027, le Black Friday est l’occasion de réaliser de belles économies. Tour d’horizon de 5 offres disponibles chez Decathlon.





1. Van Rysel EDR CF Ultra Shimano Ultegra Di2 : 1 400 € de réduction

Photo : Decathlon

Destiné aux cyclistes à la recherche de performance et de confort sur les longues distances, le Van Rysel EDR CF Ultra dispose d’un cadre en carbone haut module de 830 grammes en taille M, d’une transmission électronique Shimano Ultegra Di2, de roues en carbone Hadron² All Road 350 et de pneus Continental GP5000 AS de 32 mm.

Prix Black Friday : 3 499,99 € au lieu de 4 899,99 €, soit près de 29 % de réduction.

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Decathlon Black Friday et des bons plans Decathlon À l’occasion du Black Friday 2026, Decathlon multiplie les promotions sur les vélos et équipements cyclistes. Profitez du Black Friday et des bons plans Decathlon pour renouveler vos équipements de sport ! Voir l'offre

2. Garmin Edge Explore 2 : un compteur GPS vélo à moins de 200 €

Photo : Decathlon

Le Garmin Edge Explore 2 accompagne les cyclistes grâce à son écran tactile couleur de 3 pouces, sa cartographie intégrée, sa navigation GPS et la fonctionnalité ClimbPro. Son autonomie peut atteindre 16 heures. Il est particulièrement adapté au cyclotourisme et au bikepacking. Decathlon affiche également une offre supplémentaire de 5 % avec le code BF5, sous réserve des conditions applicables.

Prix Black Friday : 199,99 € au lieu de 209,99 €, hors remise supplémentaire.

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3. Van Rysel EDR CF SRAM Apex AXS : un vélo carbone à moins de 1 800 €

Photo : Decathlon

Polyvalent, ce vélo de route associe un cadre en carbone, une transmission électronique sans fil SRAM Apex AXS à 12 vitesses, des freins à disque hydrauliques et des pneus Schwalbe G-One Allround de 35 mm. Une belle occasion de s’équiper d’un vélo carbone doté d’une transmission électronique.

Prix Black Friday : 1 799,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit 400 € d’économie.

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4. Chaussures Van Rysel RCR-R : 24 % de réduction

Photo : Decathlon

Conçues pour les cyclistes exigeants, les chaussures de route Van Rysel RCR-R disposent d’une semelle en carbone pour optimiser le transfert de puissance. Leur double système de serrage habu Li2 permet un ajustement précis du pied.

Prix Black Friday : 129,99 € au lieu de 169,99 €, soit 40 € d’économie.

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5. Vélo électrique B’Twin LD 920 E : 700 € de réduction

Photo : Decathlon

Pour les déplacements du quotidien, ce vélo électrique se distingue par son moteur central Owuru de 65 Nm et sa transmission automatique. Sa batterie de 694 Wh offre une autonomie annoncée jusqu’à 130 km en mode économique. Il bénéficie également de freins à disque hydrauliques, d’une fourche suspendue et d’un système de géolocalisation.

Prix Black Friday : 1 799,99 € au lieu de 2 499,99 €, soit 28 % de réduction.

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Black Friday Decathlon 2026 : profitez des meilleures promotions vélo

Le Black Friday est l’un des rendez-vous incontournables de l’année pour acheter un vélo ou renouveler son équipement à prix réduit. À cette occasion, Decathlon propose des réductions sur les vélos de route, les vélos gravel, les VTT, les vélos électriques, mais aussi sur les accessoires et équipements de cyclisme.

Des vélos Van Rysel aux compteurs GPS Garmin, en passant par les chaussures, les casques et le textile vélo, les offres du Black Friday Decathlon permettent de s’équiper à moindre coût avant la saison 2027. Certaines promotions pourraient également se prolonger à l’occasion du Cyber Monday.

Retrouvez également sur Vélo 101 notre sélection des meilleurs bons plans vélo du Black Friday 2026.

Prix relevés le 27 novembre 2026. Offres susceptibles d’évoluer selon les stocks disponibles.

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