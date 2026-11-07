Lucinda Brand (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie femmes élite. Dès le premier tour, Marie Schreiber (Luxembourg) a accéléré, distançant rapidement ses concurrentes. Les Néerlandaises Ceylin del Carmen Alvarado et Lucinda Brand reviennent dans le quatrième tour, malgré une chute de la championne du monde. Les trois femmes abordent le dernier tour de course ensemble mais Alvarado perd toute chance de victoire en partant à la faute.

🚴🇳🇱 | Ceylin Alvarado valt en is daarmee kansloos voor de titel. Het gaat tussen Marie Schreiber en Lucinda Brand. Wie wint de sprint? Cross 👀 HBO Max https://t.co/eOWQjiVJwm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 7, 2026

Schreiber s’impose au sprint devant Brand, malgré une vague dans le sprint final. Après de longues minutes d’attente, Marie Schreiber est déclassée pour sprint irrégulier. C’est donc Lucinda Brand qui est sacrée championne d’Europe à domicile. Schreiber doit se contenter de la deuxième place. Alvarado complète le podium. Première Française, Hélène Clauzel prend la 8ème place. Schreiber a décidé de ne pas assister à la cérémonie protocolaire du podium pour contester la décision qui a été prise.

Sprints don’t get any closer than that 🤯🇪🇺 Marie Schreiber holds off Lucinda Brand to win the European Cyclo-cross Championships title 🏆 https://t.co/84FjGiBPgp — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 7, 2026

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 femmes

Lucinda Brand Marie Schreiber Ceylin del Carmen Alvarado





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