Hector Alvarez (Espagne) est devenu, ce mercredi, champion d’Europe du contre-la-montre 2026 dans la catégorie Espoirs. Au terme du parcours vallonné de 22 km autour de Šenčur, l’Espagnol a réalisé le meilleur temps en 28:44″. Il devance Matisse Van Kerckhove (Belgique), relégué à trois secondes, et le Norvégien Kasper Haugland, +0:19″. Cinq jours après son titre sur la course en ligne, Hector Alvarez réalise le doublé sur ces championnats d’Europe 2026 dans la catégorie Espoirs. Dans la catégorie Femmes U23, Nienke Vinke a été la plus rapide devant sa compatriote Megan Arens et Viktória Chladoňová (Slovaquie).

Le classement des championnats d’Europe CLM Espoirs 2026

Hommes

Hector Alvarez Matisse Van Kerckhove Kasper Haugland





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Femmes

Nienke Vinke Megan Arens Viktória Chladoňová





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Les Espagnols dominent chez les Juniors

Ce mercredi matin, les Juniors ont lancé les hostilités sur ce même parcours de 22 km, qui était le même pour toutes les catégories. La championne du monde de la course en ligne Alejandra Neira (Espagne) a décroché le titre européen du CLM devant Laura Fivé (Belgique) et Augustė Mikutytė (Lituanie). Première Française, Thaïs Poirier prend la cinquième place. Chez les juniors hommes, Benjamin Noval a réalisé le meilleur temps, moins d’une seconde devant le Danois Malthe Risbjerg. Vic De Smet (Belgique) complète le podium.

Le classement des championnats d’Europe CLM Juniors 2026

Hommes

Benjamin Noval Malthe Risbjerg Vic De Smet





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Femmes

Alejandra Neira Laura Fivé Augustė Mikutytė





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