Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce mercredi, championne d’Europe du contre-la-montre 2026. Au terme du parcours vallonné de 22 km autour de Šenčur, Reusser a réalisé le meilleur temps en 31:30″, à près de 40 km/h de moyenne. Elle devance Demi Vollering (Pays-Bas), + 24″, et Juliette Berthet (France), qui complète le podium à 1:10″. Cédrine Kerbaol (France) prend la sixième place. Comme en 2025, Reusser devient championne d’Europe du CLM quelques jours après avoir décroché le titre mondial. Après ses victoires en 2021, 2022, 2023, 2025 et donc 2026, la Suissesse est sacrée championne d’Europe de la discipline pour la cinquième fois de sa carrière.

🇫🇷🥉 Une médaille française sur le chrono des Championnats d’Europe : Juliette Berthet prend une belle 3e place derrière Marlen Reusser, sacrée avec 23 secondes d’avance sur Demi Vollering #LesRP #EuroRoad26 https://t.co/5pSpoY59he — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 7, 2026

Le classement des championnats d’Europe du CLM Femmes 2026

Marlen Reusser Demi Vollering Juliette Berthet





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