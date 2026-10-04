Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion d’Europe de la course en ligne. Dans l’avant dernière ascension de Možjanca (2.1km à 10.3%), à 36 km de l’arrivée, Giulio Ciccone (Italie) passe à l’offensive et seul Remco Evenepoel est en mesure de suivre. Le Belge contre au sommet mais part à la faute dans un virage, laissant l’Italien seul en tête. Evenepoel repart rapidement et réintégre la tête de course avant d’attaquer à nouveau. Une nouvelle fois, Ciccone suit et le duo se reforme à l’avant.

😮 La chute de Remco Evenepoel ! En tête de course, le Belge arrive trop vite dans un virage et se retrouve au sol, avant de repartir sans blessures apparentes. Regardez le dénouement des Championnats d’Europe sur Eurosport et HBO Max #LesRP #EuroRoad26 https://t.co/Clt08PRgbC https://t.co/pehAAzE8Mv — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 4, 2026

Ciccone vire mieux dans le dernier virage et prend quelques longueurs d’avance mais Evenepoel revient dans les derniers mètres et s’impose au sprint à la photo finish. Il devient champion d’Europe de la course en ligne pour la première fois de sa carrière. Christian Scaroni accompagne son compatriote Giulio Ciccone sur le podium après avoir distancé Mathys Rondel (France) dans la dernière ascension de Možjanca. Premier Français, Léo Bisiaux prend la neuvième place.

Paul Lapeira beats world champion Brandon McNulty in a thrilling Coppa Agostoni sprint! 🏆🔥 https://t.co/bPRPddv41D — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026

Le classement des championnats d’Europe 2026

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