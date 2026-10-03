Jenthe Biermans (Cofidis) a remporté, ce samedi, la 47ème édition du Cholet Agglo Tour, treizième manche de la FDJ United Series 2026. Le Belge s’est imposé au terme d’un sprint à trois, suite à un gros travail de son coéquipier Bryan Coquard, qui s’est sacrifié, prenant le 4ème place. À 30 ans, Biermans décroche sa quatrième victoire chez les professionnels devant Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) et Axel Huens (Groupama-FDJ United). La Cofidis enregistre sa quinzième victoire de la saison, la septième depuis mi-août.

Jenthe Biermans wins Cholet Agglo Tour 2026! Le Coq was absolutely superb domestique today, he set up Jenthe perfectly for the finish 👍 pic.twitter.com/xnMTj0xNC4 — Eemeli (@LosBrolin) October 3, 2026

Le classement du Cholet Agglo Tour 2026

Jenther Biermans Matyáš Kopecký Axel Huens





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