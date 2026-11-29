Sara Casasola a décroché le tout premier succès de sa carrière en Coupe du monde, quelques heures après la victoire du champion d’Europe Espoirs Aubin Sparfel.

Ce dimanche à Tábor, en République tchèque, le coup d’envoi de la Coupe du monde de cyclo-cross Espoirs a tenu toutes ses promesses avec une course particulièrement disputée. Grand favori au départ avec son maillot de champion d’Europe, Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM) a parfaitement géré la pression pour s’imposer en patron. Il devance Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) et Guus van den Eijnden (777TV CX Team). Avec sept victoires en autant de cross disputés cette saison, Sparfel poursuit sa série d’invincibilité.

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Le classement de la Coupe du monde de cyclo-cross de Tábor Espoirs

Aubin Sparfel Yordi Corsus Guus van den Eijnden

La première de Sara Casassola

À 13h00, les femmes s’élançaient pour la deuxième manche de la Coupe du monde. Sur le circuit glissant de Tábor, Sara Casasola (Crelan-Corendon) a décroché la première victoire de sa carrière à ce niveau le jour même de son 27e anniversaire. L’Italienne devance Marie Schreiber (Team SD Worx-Protime), qui conserve la tête du classement général, et Zoe Backstedt (Canyon//SRAM). Chose rare, aucune Néerlandaise ne figure sur le podium : la championne du monde Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) prend la 5e place. Première Française, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) termine 11e.

A birthday victory for Sara Casasola 😍🥳 The Italian champ wins in Tábor, Czech Republic, at the second round of the UCI Cyclo-cross World Cup season, ahead of Marie Schreiber and Zoe Bäckstedt. https://t.co/U7qb0QvBTy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 29, 2026

Le classement de la Coupe du monde de cyclo-cross de Tábor Femmes