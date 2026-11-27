Marie Schreiber a remporté la première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross en nocturne sur le circuit enneigé d’Ostrava.

Marie Schreiber (Team SD Worx – Protime) s’est imposée, ce vendredi soir, lors de la première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2026-2027, organisée à Ostrava, en République tchèque. Revenue sur la tête de course, la championne du Luxembourg a fait la différence dans le dernier tour en profitant des difficultés d’Aniek van Alphen à reclipser. Trois semaines après avoir perdu son titre européen, Schreiber prend une belle revanche en devançant sur le podium les Néerlandaises Aniek van Alphen (777tv CX Team) et Manon Bakker.

Deux semaines après un déclassement frustrant au Championnat d’Europe, Marie Schreiber remporte la manche d’ouverture de la Coupe du monde de cyclo-cross, à Ostrava ! #lequipeVELO https://t.co/xfSE4F5FKs — L’Équipe (@lequipe) November 27, 2026

Retardée par un long passage au poste matériel, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) doit se contenter de la 15e place. Première Française, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) prend la 14e place.

It isn’t going Lucinda Brand’s way tonight! The UCI CX World Champ 🌈 has a problem. Let’s see if the frustration can add fuel to the fire 🔥 @UCIcyclocrossWC #CXWorldCup https://t.co/6YVPWdtXRE — UCI Cyclocross (@UCI_CX) November 27, 2026

Le classement de la Coupe du monde de cyclo-cross Femmes d’Ostrava