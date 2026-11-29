Seul en tête dès le premier tour de course, Thibau Nys remporte la deuxième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross.

La deuxième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2026-2027 avait lieu ce dimanche à Tábor, en République tchèque. Thibau Nys a fait la différence dès le premier tour et s’est imposé après avoir fait toute la course en tête. Il devance Joran Wyseure (Crelan – Corendon) et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team).

Thibau Nys extends his unbeaten streak in Tábor 🙌 The Belgian dominated the race from start to finish, coming home ahead of Joran Wyseure, Michael Vanthourenhout and Cam Mason at the UCI Cyclo-cross World Cup round in Tábor. https://t.co/pU2rmdRo2I — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 29, 2026

Malgré un bon premier tour, Tibor Del Grosso a terminé 15e à Tábor. Victime d’une crevaison puis d’une chute, le champion des Pays-Bas ne semblait pas au mieux. Premier Français, Romain Debord (AS Bike Racing / France Literie) prend la 16e place. Avec six victoires en six cross, Nys reste invaincu cette année. Le champion d’Europe conforte sa place de leader du classement général de la Coupe du monde.

Le classement de la Coupe du monde de cyclo-cross de Tabor