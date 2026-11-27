Thibau Nys poursuit sa série d’invincibilité en remportant la première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross devant Tibor Del Grosso.

Le coureur belge s’est imposé ce vendredi soir lors de l’épreuve d’ouverture de la saison 2026-2027, organisée à Ostrava, en République tchèque. Après la victoire de Marie Schreiber chez les femmes, les hommes s’élançaient à 19h45. Thibau Nys (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) et Tibor Del Grosso (Alpecin – Premier Tech) se sont livrés une belle bataille dans le dernier tour.

Thibau Nys vainqueur à Ostrava pour la première manche de la Coupe du monde après un gros combat dans la neige ! #lequipeVELO https://t.co/jCLdsnXwKn — L’Équipe (@lequipe) November 27, 2026

Nys a abordé le dernier virage en tête, tandis que Del Grosso s’est manqué et a laissé filer la victoire. Thibau Nys s’impose ainsi pour la cinquième fois en cinq courses cet hiver et reste invaincu. Pour sa rentrée, Tibor Del Grosso doit se contenter de la deuxième place. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) complète le podium.

Le classement de la Coupe du monde de cyclo-cross d’Ostrava