Le Tour Poitou-Charentes s’élance ce mardi 22 août. Thibaut Pinot, Ion Izagirre, ou encore Bruno Armirail seront au départ.

La 37ᵉ édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine débute ce mardi 22 août. Créée en 1987, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Stefan Küng (Groupama-FDJ) avait remporté le classement général devant Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) et Pierre Latour (Team TotalEnergies). Comme en 2022, le contre-la-montre sera décisif dans la lutte pour la victoire finale.

Le palmarès du Tour Poitou-Charentes

Le parcours du Tour Poitou-Charentes

1ʳᵉ étape : Confolens → Matha (195,2 km)

Le grand départ de l’édition 2023 sera donné à Confolens pour 195,2 kilomètres de course avec quatre bosses et trois sprints de bonification. Après les deux tiers de l’étape en Charente, le peloton entrera dans le département de la Charente-Maritime par Macqueville pour se rendre à Matha. Après un premier passage sur la ligne d’arrivée située boulevard de Saint-Hérie, l’épilogue de cette première étape se fera sur cette longue ligne droite de 600 mètres dans cette ville qui accueille pour la première fois la course.

2ᵉ étape : Aulnay de Saintonge → Bressuire (187,3 km)

Ce sera également une première pour Aulnay-de-Saintonge. Le peloton s’élancera de la place Aristide-Briand pour une boucle de 10 kilomètres autour du village avant de prendre la direction des Deux-Sèvres au kilomètre 21. Trois sprints bonification et deux bosses joncheront le parcours. L’arrivée s’effectuera à la place Labate-de-Bressuire où une ligne droite de 400 mètres en côte à 8,2% attend les coureurs.

Étape 3A : Coussay-les-Bois → La Roche-Posay (94,1 km)

La traditionnelle journée du jeudi se déroulera exclusivement dans la Vienne et sera divisée en deux étapes : une étape en ligne le matin et un contre-la-montre l’après-midi. Le matin, les coureurs partiront de Coussay-les-Bois pour 94,1 kilomètres de course. Au programme de ce jeudi matin : deux bosses (kilomètres 14.5 et 62.7) et un sprint bonification sur la commune de La Puye. L’arrivée sera jugée à La Roche-Posay à l’issue d’une ligne droite de 300 mètres en montée.

Étape 3B (CLM individuel) : La Roche-Posay → La Roche-Posay (22,1 km)

Cette année, le contre-la-montre individuel partira et arrivera d’une même commune, à La Roche-Posay. Le parcours de 22,1 kilomètres devrait sans aucun doute correspondre aux spécialistes de cet exercice. Ces derniers auront une grande chance de remporter le classement final de l’épreuve.

4ᵉ étape : Moncoutant → Poitiers (170,4 km)

Pour cette dernière étape de 170,4 kilomètres, le départ sera donné de Moncoutant dans le département des Deux-Sèvres pour rejoindre la ville de Poitiers. Le parcours passera par Cléssé, Saint-Loup-Lamairé avant d’entrer dans la Vienne au kilomètre 61. Après avoir franchi 3 bosses, les coureurs entreront dans le circuit final et l’épilogue de ce TPC 2023 aura lieu lors du 4ᵉ passage sur la ligne d’arrivée situé rue de Nimègue. La côte de Bonnillet jouera peut-être encore des tours en cette fin de course pour décider de l’issue de ce TPC. Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic « Le Tour Poitou-Charentes marquera le retour à la compétition d’Amaury Capiot. C’est un réel bonheur de retrouver ce coureur précieux au sein de notre effectif. Nous pouvons également nous appuyer sur Thibault Guernalec et Ewen Costiou sur cette épreuve qui compte traditionnellement un contre-la-montre individuel ». La Startlist provisoire du Tour Poitou-Charentes

Les favoris du Tour Poitou-Charentes





Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team)

Le Norvégien sera l’un des grands favoris.





Bruno Armirail (Groupama-FDJ)

Le rouleur français aura une belle carte à jouer.





Ion Izagirre (Cofidis)

L’Espagnol sera le leader de l’équipe Cofidis.





Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team)

Vainqueur d’étape sur le Tour de Sicile, il sera à surveiller.





Thibaud Guernalec (Arkéa-Samsic)

6ᵉ du Tour de Wallonie, le Breton est en forme.





Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke)

Le Néo-Zélandais sera l’un des outsiders.





Ewen Costiou (Arkéa-Samsic)

2ᵉ de Paris-Camembert, il sera à suivre.





Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Le Franc-Comtois tentera de briller pour sa dernière saison chez les professionels.





Comment suivre le Tour Poitou-Charentes ?

Toutes les étapes seront diffusées en direct sur France 3 Poitou-Charentes et Limousin et en streaming sur le site France 3 Poitou-Charentes.