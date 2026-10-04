Alexis Renard (Cofidis) a remporté, ce dimanche, le Tour de Vendée 2026, la quatorzième et dernière manche de la FDJ United Series 2026. Au terme des 198.2 km de course disputés entre Saint-Jean-d’Hermine et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le natif de Saint-Brieuc s’est imposé au sprint, alors qu’il devait lancer le sprint pour Bryan Coquard. À 27 ans, Renard décroche sa première victoire chez les professionnels.

Alexis Renard wins the Tour de Vendée 2026 and takes his FIRST ever professional victory! Cofidis on fire! https://t.co/Ybm2WWepfR — Eemeli (@LosBrolin) October 4, 2026

Il devance Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) et Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta). Après la victoire de Jenthe Biermans sur le Cholet Agglo Tour, Cofidis echaîne une deuxième victoire consécutive. Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) remporte le classement général de la FDJ United Series pour la deuxième année consécutive. Il devance Bryan Coquard (Cofidis) et Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM).

Le classement du Tour de Vendée 2026

Alexis Renard Xabier Berasategi Giovanni Lonardi





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