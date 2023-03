La classique Gand-Wevelgem est une épreuve incontournable du calendrier cycliste. Cette année, les coureurs parcourront la région des Flandres, passant non loin de nombreux monuments de la première guerre mondiale. Mais c’est sur le plan sportif que la bataille fera rage, avec des ascensions telles que les célèbres Moëres, le Monteberg, le Baneberg, le Scherpenberg et bien sûr le Kemmelberg. Sans oublier les redoutables « Plugstreets », ces chemins de gravier qui apporteront sans aucun doute leur lot de spectacle.

Lotto Soudal alignera une équipe forte sur Gand-Wevelgem avec deux sprinteurs de premier plan : Arnaud De Lie et Caleb Ewan.

Ils seront épaulés par Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Frederik Frison, Jasper De Buyst et Cedric Beullens.

Caleb Ewan, qui prendra le départ de l’épreuve pour la troisième fois de sa carrière, espère réaliser une bonne performance cette année. « La grosse différence avec mes participations précédentes, c’est que j’y vais avec de vraies ambitions cette année », explique-t-il, « j’ai déjà remporté le Grand-Prix de l’Escaut et la Brussels Cycling Classic. C’est une course historique qui est importante pour l’équipe et pour moi-même. Gagner en Flandre, c’est toujours particulier. Beaucoup de sprinteurs se sont imposés ici par le passé, même s’il ne s’agit pas d’une course typiquement faite pour eux. La météo rentrera évidemment en ligne de compte, mais je me réjouis d’y être et je donnerai le meilleur de moi-même. »

Arnaud De Lie, quant à lui, sera présent pour la deuxième fois à Gand-Wevelgem. « J’ai hâte de courir à nouveau », déclare-t-il, « Ce sera sans doute une course difficile, mais c’est ce que j’aime le plus. J’espère vraiment que notre équipe y fera une belle prestation ».

Bien qu’ils soient tous deux des sprinteurs, Ewan et De Lie ne ressentent aucune rivalité. « Il m’apporte même davantage de sérénité », explique Ewan à propos de son coéquipier. « Nous sommes deux sprinteurs totalement différents et notre seul objectif est de faire gagner l’équipe à l’arrivée, peu importe qui franchit la ligne en premier. »

Lotto Soudal espère donc réaliser une belle performance à Gand-Wevelgem, avec une équipe forte et motivée. La bataille sera rude sur les routes des Flandres, mais les deux sprinteurs de l’équipe pourront compter sur le soutien de leurs coéquipiers pour viser la victoire.