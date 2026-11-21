Sara Casasola et Gerben Kuypers ont remporté le Rapencross de Lokeren, quatrième manche du HG Cross 2026-2027.

La quatrième manche du HG Cross 2026-2027 avait lieu, ce samedi, à Lokeren (Belgique). Sur l’épreuve féminine, Sara Casasola (Crelan – Corendon) s’est envolée en tête de course dans le troisième tour, profitant des erreurs de Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) et de Ceylin del Carmen Alvarado (Felix – Premier Tech). La championne d’Italie s’impose en solitaire et décroche sa première victoire de l’hiver devant ses deux rivales.

Sara Casasola claims a stunning victory in Lokeren after a frantic race! 🏆👑 https://t.co/z5OgMufwGg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 21, 2026

Le classement du HG Cross Lokeren Femmes

Sara Casasola Lucinda Brand Ceylin del Carmen Alvarado

Kuypers s’impose

Chez les hommes, le suspense a duré jusque dans les derniers hectomètres. Gerben Kuypers (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) s’est imposé en prenant l’avantage décisif dans les ultimes instants. En l’absence de son coéquipier Michael Vanthourenhout — attendu au départ du X²O Badkamers Trofee de Beringen ce dimanche —, Kuypers s’offre sa deuxième victoire de la saison. Il devance Joran Wyseure (Crelan – Corendon) et Cameron Mason (777tv CX Team). Gerben Kuypers pips Joran Wyesure and Cameron Mason in a close finale to take the title in Lokeren 🏆🥇 https://t.co/tDouPDR5M3 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 21, 2026

Le classement du HG Cross Lokeren