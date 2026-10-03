Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 109ème édition du Tour d’Émilie, en Italie. Dans le final, Piganzoli a profité de la supériorité numérique des Visma | Lease a Bike à l’avant pour s’isoler en tête à moins de cinq kilomètres de l’arrivée. Dans la cinquième et dernière ascension de San Luca, l’Italien résiste au retour des poursuivants et s’impose.

Davide Piganzoli remporte le Giro dell’Emilia ! L’Italien s’impose devant Tom Pidcock et Oscar Onley #LesRP pic.twitter.com/KEw6So1u71 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 3, 2026

Il devance Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), qui prend la deuxième place pour la troisième année consécutive sur le Tour d’Émilie. Oscar Onley (Netcompany Ineos) complète le podium. À 24 ans, Piganzoli décroche sa cinquième victoire de la saison. Pour sa première course avec le maillot de champion du monde, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) prend la dixième place.

Le classement du Tour d’Émilie 2026

Davide Piganzoli Tom Pidcock Oscar Onley

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