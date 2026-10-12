Direction la Chine pour la dernière course World Tour de la saison. Voici le parcours et les favoris du Tour du Guangxi 2026.

La setpième édition du Tour du Guangxi a lieu du 13 au 18 octobre. Les coureurs s’élanceront pour six étapes dans la région, située au sud de la Chine. Créée en 2017, cette épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. La course a été annulée entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. L’an dernier, c’est Paul Double (Jayco-AlUla) qui avait remporté le classement général devant Victor Lafay (Décathlon AG2R La Mondiale) et Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). Cette année, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) ou encore Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) font figure de favoris. Lors des arrivées au sprint, Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step) devraient se livrer une belle bataille.

Le palmarès du Tour du Guangxi

Le parcours du Tour du Guangxi 2026

1ère étape : Chongzuo -> Chongzuo (149.2 km)

2ème étape : Chonhzuo -> Jingxi (179.5 km)

3ème étape : Jingxi -> Bama (211.9 km)

4ème étape : Bama -> Tian’e (164.6 km)

5ème étape : Jinchengijang -> Yizhou (170.6 km)

6ème étape : Yizhou -> Nongla (165.6 km)

Les favoris du Tour du Guangxi 2026





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆☆





Jarno Widar (Lotto-Intermarché) ☆☆☆





Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆





Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆





Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆





Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) ☆





Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) ☆





Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) ☆





Paul Double (Jayco-AlUla) ☆





Comment suivre le Tour du Guangxi 2026 à la TV ?

Le Tour du Guangxi 2026 sera à suivre sur HBO Max et sur Eurosport 360.