Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme des 149.4 km de course disputés autour de Chongzuo, le Français s’est imposé au sprint, décrochant sa quatorzième victoire de la saison. Il devance Sam Welsford (Netcompany Ineos) et Max Kanter (XDS Astana Team). À 22 ans, Magnier compte désormais 38 victoires chez les professionnels et s’empare du premier maillot rouge de leader sur le Tour du Guangxi 2026. L’an dernier, il avait remporté les quatre premières étapes de cette même course.

Paul Magnier remporte la 1ère étape du Tour de Guangxi 🚀 📺 À suivre sur Eurosport et HBO Max https://t.co/YvzSpuBA2N — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 13, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour du Guangxi 2026

Paul Magnier Sam Welsford Max Kanter





Data powered by FirstCycling.com