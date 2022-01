Aura-t-on un Champion du Monde de cyclocross au rabais ?

Publié le 29/01/2022 08:00

Les Championnats du Monde de cyclocross se profilent ce weekend, de l’autre côté de l’Atlantique.

Pour des raisons diverses, les deux Champions charismatiques que sont Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel seront absents du rendez-vous américain à Fayetteville (Arkansas). Au-delà du côté toujours spectaculaire de la discipline, sur le plan sportif sera-t-il intéressant de s’installer devant la TV à 21h30 (heure française) pour assister à la course (diffusée sur Eurosport 1 et Eurosport Player) ?

Sur la route également la lutte est rude, comme sur le Tour des Flandres 2020 | © Instagram

Deux champions emblématiques mais absents

Etudions justement le cas de Van Aert et Van der Poel. Ces coureurs n’ont plus rien à prouver dans la discipline et leurs employeurs les poussent toujours plus à se consacrer à la route, à la portée plus internationale en termes de retombées. Ainsi, le belge a planifié sa saison pour être au top sur les Classiques et son encadrement a estimé que cela n’était pas compatible avec la participation aux Championnats du Monde. Il ne fait guère de doute que le fait de subir un double décalage horaire sur quelques jours en se rendant aux Etats-Unis a pesé dans la balance. Car, si la course avait eu lieu en Europe, et il aurait eu de grandes chances de l’emporter même s’il avait décidé de consacrer son mois de janvier à une préparation plus routière. Il faut dire qu’il a réellement survolé la saison dans les sous-bois. En effet, arrivé sur la pointe des crampons début décembre, sans avoir de repères – il avait estimé avoir besoin de quelques courses de réglages – il a été tout de suite dans l’allure et finalement jamais inquiété ou presque avec 9 victoires sur 10 courses disputées cet hiver pour finir par emporter son 5ème titre national le 9 janvier, pour sa dernière course de la saison. A se demander réellement s’il a déjà été aussi fort, même si évidemment, la quasi absence de son meilleur ennemi Mathieu Van der Poel lui a plus que facilité la tâche.

Car l’inverse, ce dernier vit un hiver compliqué. Après avoir soigné son dos suite à sa cabriole aux JO à VTT, c’est le genou qui l’a fait souffrir suite à une autre chute. Et après avoir décalé son entrée dans la saison au lendemain de Noël pour une performance très correcte étant donné les circonstances (2ème derrière Van Aert justement), il avait prévu un programme conséquent devant le mener jusqu’aux Championnats du Monde. Hélas, il a dû abandonner dès le lendemain à Heusden-Zolder en Superprestige. Depuis, il tente de se soigner et pour billetin médical, il faut se contenter des nouvelles provenant de son père Adrie. Celui-ci répète sans cesse aux médias et aux fans que Mathieu doit enfin se reposer durablement pour revenir à son meilleur niveau, lui qui est sur la brèche en enchainant les deux saisons depuis tant d’années.

Pour l’heure, difficile de connaitre le réel niveau physique du Néerlandais qui a certainement le regard tourné vers les plus grosses classiques du calendrier, et plus particulièrement les flandriennes. Mais le garçon est tellement doué, que nous le retrouverons peut-être aux avant-postes avant ses grands objectifs.

Ces deux champions sont une vraie aubaine pour les suiveurs, que ce soit en cyclocross ou sur la route, tant ils sont charismatiques. En effet, au-delà de leur rivalité qui les confronte au plus haut niveau depuis les rangs juniors, les courses sur lesquelles ces deux là sont engagées, promettent toujours du spectacle, là encore tant en cyclocross que sur la route.

Une rivalité qui a débuté il y a bien longtemps | © UCI

De toutes ces courses, est née leur « image de marque » et un statut de star, que les actuels prétendants au maillot irisé, ne peuvent pas prétendre.

D'autres champions qui courent après LE maillot

Si Tom Pidcock ferait un très beau Champion du Monde après son titre olympique en VTT, il reste un cycliste méconnu et trop peu médiatisé par rapport à son niveau et ce, bien que son palmarès se soit très nettement étoffé en 2021, en roulant sur les plates-bandes de Mahieu Van der Poel et cumulant la route, le cyclocross et le VTT. Pour l’heure, il lui manque encore globalement un soupçon de watts par rapport à son ainé néerlandais mais n’oublions pas justement les quatre années et demie qui les séparent. De toutes façons, les adversaires de ces « cadors » en cyclocross expliquent bien que l’accumulation de courses sur route à très haut niveau, leur permet de prendre une « caisse » qu’eux-mêmes ont du mal à obtenir avec une saison estivale plus légère.

Eli Iserbyt espère aussi lever les bras ce dimanche | © Belga

Ceci est d’ailleurs le cas du 2ème favori à la succession de Van der Poel : Eli Iserbyt. D’un petit gabarit comme Pidock (il mesure 1m65), il ne peut prétendre à la même puissance qu’un Van Aert ou Van der Poel. Il avoue aussi profiter de leur absence pour engranger des points et des victoires dès l’entame de la saison de « cross », qui intervient de plus en plus tôt, dès le mois de septembre. Mais, il ne faudrait surtout pas lui enlever le mérite d’avoir inscrit la même saison son nom au palmarès de la Coupe du Monde et du Superprestige ! Il ferait ainsi un beau Champion du Monde, lui qui se consacre justement pleinement à la discipline, sans jouer les « intermittents du spectacle » au gré des programmes des entraineurs et des planifications des saisons sur route.

Reste que dans tous les cas, pour le business et les audiences, il est clair qu’un Van der Poel vêtu du maillot irisé crée davantage de retombées que si Eli Iserbyt porte ce même maillot.

Derrière ces deux favoris, Toon Aerts et Lars van der Haar seront aussi à surveiller. Le 1er nommé pour avoir emporté cette saison une manche de la Coupe du Monde et une comptant pour le Superprestige, tandis que le second, toujours placé aux Championnats du Monde (six fois dans les 6ers dont trois podiums) mériterait aussi une belle médaille pour l’ensemble de son œuvre (déjà 2ème de la Coupe du Monde Juniors en 2008-2009 !).

Quoi qu’il en soit, on ne devient pas Champion du Monde de cyclocross par hasard. Il n’est pas possible de se cacher sur une telle épreuve, disputée à un tel niveau d’intensité pendant une heure, sans pouvoir réellement s’abriter derrière une roue plus que quelques secondes. Ainsi, Fayetteville va forcément consacrer un très bon, fusse-t-il moins iconique que Wout Van Aert ou Mathieu Van der Poel.

Par Olivier Dulaurent

Le spectacle est attendu ce dimanche, à défaut de Mathieu Van der Poel | © Corendon Circus