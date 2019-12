Publié le 22/12/2019 17:06

Dans la boue de Namur les Néerlandais Mathieu Van der Poel et Lucinda Brand se sont imposés après des courses pleines de suspens. A noter la belle 3ème place du Français Rémi Lelandais chez les juniors.

Après un bon mois sans grande épreuve et où les cyclo-cross women et men en ont profité pour partir rouler en Espagne afin de perfectionner leur état de forme pour la fin de la saison, c’était le retour en Coupe du Monde aujourd’hui. Et pas n’importe laquelle, rendez-vous autour de la citadelle de Namur sur ce mythique circuit difficile avec son dénivelé, ses dévers techniques et ses descentes. Les conditions météorologiques sont venues ajoutées un peu de piment avec un terrain boueux et glissant, où les pièges étaient nombreux.

Thibau Nys au-dessus du lot, Rémi Lelandais sur le podium

Rémi Lelandais 3ème à Namur | © Olivia Nieto

Chez les juniors le Belge Thibau Nys continue sur sa lancée en raflant tout ou presque, sur son passage. Il s’est offert une nouvelle victoire en Coupe du Monde en s’imposant à Namur devant le Suisse Dario Lillo de 45 secondes et le Français Rémi Lelandais de 1’19’’, qui a été malin dans le dernier tour pour décrocher son premier podium international.

Kevin Kuhn avec le maillot de leader

Du côté des espoirs hommes le Suisse Kévin Kuhn a honoré d’une belle manière sa tunique de leader provisoire de la Coupe du Monde en levant les bras après près de 47 minutes d’effort. Il a su résister au trio de poursuivants Kamp – Dorigoni – Kielich. C’est dans ce même ordre qu’ils passent la ligne au sprint, le Néerlandais Ryan Kamp termine donc second et l’Italien Jakob Dorigoni troisième. Le Breton Antoine Benoist prend la 5ème place du jour. C’est assez rare pour le souligner, d'avoir autant de nationalités dans le top 5 chez les juniors et les espoirs. Cela promet de belles bagarres sur les prochaines échéances.

Lucinda Brand met la balle au fond

Lucinda Brand s'impose enfin | © Milan Vanderperre

La Néerlandaise Lucinda Brand tient enfin sa première victoire en Coupe du Monde de la saison. Après un stage personnel sur l’île de Majorque, la future sociétaire de la Trek-Segafredo sur route s’est imposée en solitaire à Namur pour la deuxième année consécutive. Elle devance ses jeunes compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado de 16 secondes et Annemarie Worst d’1’21’’. La Française Marion Norbert-Riberolle prend une belle 11ème place à seulement 6 secondes du top 10 sur ce célèbre circuit, tandis que Caroline Mani est 17ème, Perrine Clauzel 24ème, Marlène Petit 28ème, Olivia Onesti 32ème et Marine Strappazzon 38ème.

Van der Poel au bout de lui-même, Toon Aerts malchanceux

VDP au bout de l'effort | © Capture télé

Les élites hommes nous ont offert un super spectacle, pleins de rebondissements jusqu'au bout. Longtemps en tête, le Belge Toon Aerts a vu revenir sur lui le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon Circus) dans le dernier quart de course. Le mano à mano était beau, mais c’était sans compter sur la chute d’Aerts dans une des descentes du circuit lors du dernier tour. MVDP n’avait plus qu’à gérer son avance, sans prendre de risque inutile pour éviter de passer à la faute. Il s’impose après plus d’une heure de course de folie dans des conditions difficiles avec de la boue en veux-tu en voilà et du froid. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) termine alors à la deuxième place avec une pointe de déception et le Néerlandais Corne Van Kessel complète le podium. A noter la très belle 4ème place du jeune Thomas Pidcock (Trinity Racing), encore espoir mais qui court chez les grands, il n’a pas froid aux yeux. Les Français Yan Gras (Team Chazal Canyon 3G Immo), David Menut (Scott Creuse Oxygene Gueret) et Joshua Dubau (Sunn Factory Racing) terminent respectivement 25ème, 28ème et 33ème.

Place aux fêtes de fin d'année avec Noël mais cela sera très light pour ces cyclistes puisque dès jeudi 26 Décembre une autre épreuve est au programme avec la Coupe du Monde de Zolder, qui s'annonce normalement plus rapide.

Classement juniors hommes :

Thibau Nys (BEL) en 40’15’’ Dario Lillo (SUI) à 45’’ Rémi Lelandais (FRA) à 1’19’’ Lennert Belmans (BEL) à 1’27’’ Filippo Agostinacchio (ITA) à 1’35’’

Classement espoirs hommes :

Kévin Kuhn (SUI) en 46’48’’ Ryan Kamp (NED) à 6’’ Jakob Dorigoni (ITA) à 6’’ Timo Kielich (BEL) à 7’’ Antoine Benoist (FRA) à 32’’

Classement élites femmes :

Lucinda Brand (NED) en 45’05’’ Ceylin del Carmen Alvarado (NED) à 16’’ Annemarie Worst (NED) à 1’21’’ Evie Richards (GBR) à 1’34’’ Katerina Nash (TCH) à 1’45’’ Clara Honsinger (USA) à 1’48’’ Katherine Compton (USA) à 2’46’’ Rebecca Fahringer (USA) à 2’49’’ Marianne Vos (NED) à 3’00’’ Maghalie Rochette (CAN) à 3’07’’

Classement élites hommes :

Mathieu Van der Poel (NED) en 1h05’59’’ Toon Aerts (BEL) à 55’’ Corne Van Kessel (NED) à 1’14’’ Thomas Pidcock (GBR) à 1’31’’ Tim Merlier (BEL) à 1’41’’ Lars Van der Haar (NED) à 1’48’’ Michael Vanthourenhout (BEL) à 1’56’’ Marcel Meisen (ALL) à 2’02’’ Laurens Sweeck (BEL) à 2’23’’ Thijs Aerts (BEL) à 3’11’’

Par Maëlle Grossetête