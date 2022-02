Dopage : l’UCI confirme le contrôle positif du belge Toon Aerts

Publié le 16/02/2022 20:20

Dans un communiqué, l’UCI vient de confirmer que le spécialiste belge de cyclo-cross, Toon Aerts, a été contrôlé positif au létrozole, un produit spécifié dans la liste des interdictions.

Peu après sa victoire finale dans le Trophée X20 Badkamers, le spécialiste du cyclo-cross et ancien vainqueur de la Coupe du Monde, Toon Aerts, a reçu un courrier de l’UCI lui indiquant que le test hors compétition réalisé le 19 janvier dernier était positif au létrozole, une substance interdite. Un contrôle positif qui a surpris le coureur de l’équipe Baloise Trek Lions. Ce dernier a demandé une seconde analyse de l’échantillon B.





Toon Aerts surpris par ce contrôle positif au létrozole

C’est le 19 janvier 2022 que le contrôle à été réalisé au domicile du coureur. Un contrôle hors compétition donc, qui s’est révélé positif au létrozole, une substance inscrite sur la liste des produits interdits par l’UCI. L’information a été confirmée par l’Union Cycliste Internationale sur son site. C’est l’Agence Internationale de Test qui a réalisé ce contrôle au nom de l’UCI. L’agence internationale s’est refusée à tout autres commentaires pour le moment. Le courrier avertissant Toon Aerts a semble-t-il surpris le coureur belge.

Dans un communiqué de presse donné par son équipe, le coureur a effectivement déclaré : « Hier, le ciel m’est tombé sur la tête. J’ai reçu une lettre de l’UCI qu’aucun athlète ne souhaite recevoir dans sa carrière. (…) Je suis actuellement dans le brouillard concernant l’origine de ce produit dans mon corps. (Le létrozole est) un produit dont je n’avais jamais entendu parler ». Incrédule, le belge poursuit : « Quiconque me connaît un peu sait que je suis depuis le début de ma carrière contre toute forme de dopage et que j’ai toujours tout fait pour être un exemple en tant qu’athlète. Je vais donc tout faire pour prouver mon innocence et blanchir mon nom ».

Une contre-analyse va être menée sur l’échantillon B

Le spécialiste du cyclo-cross qui réfute les résultats de l’analyse a, par ailleurs, confirmé qu’il avait demandé une contre-analyse de l’échantillon B prélevé. Cette seconde analyse pourrait confirmer ou infirmer la présence de la molécule interdite dans ses urines. Pour le moment, l’équipe belge spécialisée dans le cyclo-cross n’a pas encore véritablement pris position sur le coureur. Dans le communiqué, l’équipe précise toutefois que Toon Aerts : « sera placé comme non-actif jusqu’à ce que l’on en sache plus » avant d’ajouter : « Nous appliquons une politique de la tolérance zéro en ce qui concerne toute pratique de dopage ». Cette suspension provisoire va donc mettre un terme à la saison de cyclo-cross du coureur qui ne pourra pas participer aux deux derniers cyclo-cross prévus ce week-end.

Le létrozole est une substance active faisant partie des inhibiteurs de l’aromatase. Il s’agit d’un traitement hormonal utilisé chez la femme souffrant d’un cancer du sein. En dehors de son usage médical visant à ralentir la formation de cellules cancéreuses, la molécule peut aussi être utilisée comme produit dopant en augmentant le taux de testostérone. Notez qu’il existe déjà un cas de dopage avec cette molécule avec la joueuse de tennis italienne Sara Errani qui avait été condamnée à 10 mois de suspension par le Tribunal Arbitral du Sport.