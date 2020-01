Publié le 12/01/2020 17:18

Favoris de leur course respective, Clément Venturini et Marion Norbert-Riberolle sont les nouveaux Champions de France de cyclo-cross.

Sur le circuit de Flamanville, la course Elites Femmes de ces Championnats de France de cyclo-cross nous a donné à voir un magnifique duel entre Marion Norbert-Riberolle (Experza Pro CX) et Caroline Mani (AC Bisontine). L'absence de Pauline Ferrand-Prévôt (Canyon-SRAM Racing), opérée cette semaine pour résorber ses problèmes liés à une nouvelle endofibrose iliaque, plaçait logiquement les deux filles citées plus haut en tête des pronostics.

Marion Norbert-Riberolle Championne de France élites | © FFC

Habituée à disputer le calendrier Belge, Marion Norbert-Riberolle se trouvait aujourd'hui face à une adversité inédite ou presque, qu'elle n'a pu rencontrer que partiellement sur les Coupes de Monde. Pas de round d'observation pour la jeune femme encore Espoir, elle prend le meilleur départ et impose par la même occasion son rythme.

Son rythme justement, seule Caroline Mani est en mesure de le suivre. La Bisontine expatriée aux États-Unis a bien compris qu'il y aurait match aujourd'hui mais ne se laisse pas impressionner par sa rivale. Les deux concurrentes vont se rendre coup pour coup tout au long de la course avant que Marion Norbert-Riberolle ne parvienne à placer l'accélération fatale à Caroline Mani dans le dernier tour. Marion Norbert-Riberolle remporte ainsi son premier titre de Championne de France Elite et glane par la même occasion le titre Espoir. Caroline Mani vient logiquement s'offrir la deuxième place quand Perrine Clauzel (AS Bike Cross Team) vient compléter le podium.

C'était l'an dernier à Besançon, Clément Venturini remporte son troisième titre de Champion de France

Chez les hommes, match il n'y a pas eu. Clément Venturini (AG2R La Mondiale) faisait figure de favori malgré peu d'apparitions dans les sous-bois cet hiver, il a parfaitement assumé son statut. Sur un circuit roulant et peu gras, le Champion de France en titre a pris les commandes de la course dès le départ pour imposer son rythme. Ou plutôt faire subir sa folle cadence à ses adversaires, incapables de l'inquiéter. A la fin du premier tour, le Lyonnais possède déjà 10 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Tout simplement plus puissant, Venturini creusera régulièrement l'écart, jusqu'à 40 secondes d'avance à 2 tours de l'arrivée.

Pour trouver un peu de suspense, il faut se tourner vers les places d'honneur, à commencer par un duel entre Joshua Dubau (Team Peltrax-CSD) et Fabien Doubey (Wanty-Gobert Cycling Team) pour se départager les deux places restantes sur le podium. Le crossman Dubau réussira à faire parler sa technique dans le dernier tour pour se défaire du routier Doubey. On regrettera le coup de moins bien du vainqueur de la Coupe de France David Menut (Creuse Oxygène Guéret), quatrième ou encore le mauvais départ de Steve Chainel (Team Chazal-Canyon-3G Immo) qui le repoussera à la septième place à l'arrivée.

Classement Championnat de France Elite Femmes :

1. Marion Norbert-Riberolle (Experza Pro CX)

2. Caroline Mani ( AC Bisontine)

3. Perrine Clauzel (AS Bike Cross Team)

4. Marlène Petit (Team Podiocom)

5. Camille Devi (Safir-Ganova-CKT)

6. Marlène Morel-Petitgirard (VC Morteau-Monbenoit)

7. Léa Curinier (Team Arkea-Samsic)

8. Marine Strappazzon (Team Podiocom)

9. Laura Porhel (Bretagne)

10. Audrey Menut (Nouvelle Aquitaine)

Classement Championnat de France Elite Hommes :

1. Clément Venturini (AG2R La Mondiale)

2. Joshua Dubau (Team Peltrax-CSD)

3. Fabien Doubey (Wanty-Gobert Cycling Team)

4. David Menut (Creuse Oxygène Guéret)

5. Matthieu Boulo (Bretagne)

6. Clément Russo (Team Arkea-Samsic)

7. Steve Chainel (Team Chazal-Canyon-3G Immo)

8. Sandy Dujardin (EC Saint-Etienne-Loire)

9. Lucas Dubau (Team Peltrax-CSD)

10. Yan Gras (Team Chazal-Canyon-3G Immo)