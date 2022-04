Après 2 ans d’absence, la Lozérienne est de retour !

Publié le 18/04/2022 13:00

Annulée en 2020 et en 2021, la cyclosportive la Lozérienne est de retour cette année. Elle aura lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai prochain.

Après sa dernière édition en 2019, la Lozérienne fait son grand retour en 2022. Les nombreux parcours proposés le 30 avril et 1er mai prochain partiront de la Canourgue (48), avec quelques nouveautés au programme.

La Lozérienne version Gravel le samedi

C’est la grande nouveauté pour cette édition 2022. Le samedi 30 avril aura lieu la Lozérienne version Gravel. Un autre moyen de découvrir les paysages de la Lozère sur des routes variées. Cette toute nouvelle épreuve est une étape du GravelTour Cannondale, un challenge regroupant les sept plus belles épreuves de Gravel de France. Avec 1350 mètres de dénivelé sur les 66 km du parcours, le parcours chronométré vous emmènera à la découverte des trésors cachés de la Lozère. Le tracé sera disponible au téléchargement une semaine avant le départ.

Tarifs : 55€ jusqu’au 29/04 et 60€ sur place

3 parcours différents le dimanche

Rando - Le Point Sublime :

Les 55 km et les 900 mètres de dénivelé du parcours du Point Sublime vous emmèneront en direction des Grands Causses et de ses plateaux vallonnés. Après le départ de la Canourgue, la petite Venise Lozérienne, vous découvrirez le Sabot de Malepeyre puis vous descendrez vers le Point Sublime et de sa vue exceptionnelle sur les Gorges du Tarn. Il faudra en garder sous la pédale pour s’extirper du Massegros et affronter le vent qui rend le retour sur la Canourgue souvent sportif !

Tarifs : 25€ jusqu’au 29/04 et 30€ sur place

Rando et Chrono - Les gorges du Tarn :

Le parcours Les Gorges du Tarn fait 105 km pour 1750 mètres de dénivelé. Le tracé est faisable à la fois en mode rando mais aussi en mode chrono pour ceux qui souhaitent se tester. Le tracé des Gorges du Tarn, c’est aussi l'un des parcours du Cyclo'Tour Rotor. Avec 8 épreuves tout au long de l'année sur les plus belles cyclosportives françaises, le Cyclo'Tour Rotor est un challenge mêlant terroir et cyclisme au cœur de territoires d’exception.

Tarifs rando : 25€ jusqu’au 29/04 et 30€ sur place

Tarifs chrono : 45€ jusqu’au 29/04 et 55€ sur place

Chrono - L’Aubrac :

Le parcours de L’Aubrac fait 155 km pour 2600 mètres de dénivelé. Le tracé est le même que pour celui des Gorges du Tarn, avec le une boucle de 50 kilomètres supplémentaire et la montée du col du Thrébatut à effectuer dès les premiers hectomètres.Comme celui des Gorges du Tarn, le parcours de l’Aubrac fait lui aussi partie du Cyclo'Tour Rotor.

Tarifs : 45€ jusqu’au 29/04 et 55€ sur place

Pour le grand retour de la Lozérienne cette année, Vélo 101 sera présent sur le parcours de l’Aubrac pour vous permettre de vivre la course comme si vous y étiez.