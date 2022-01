GFNY Cannes : devenez Pro le temps d’une course dans un cadre exceptionnel

Publié le 26/01/2022 17:00

GFNY a ajouté une course cycliste à Cannes sur la Côte d’Azur. La cyclosportive, qui se déroulera le 27 mars prochain, permettra aux amateurs de devenir pro le temps d’une course.

GFNY Global Endurance Sports Series a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle course cyclosportive sur la Côte d’Azur. Cette course profitera de la douceur de vivre de la station balnéaire du sud de la France pour lancer la saison européenne de cyclosportives de GFNY. Deux parcours seront au programme, un parcours long et compétitif ainsi qu’un parcours moyen non compétitif avec un départ et une arrivée sur le prestigieux boulevard de la Croisette, ses palmiers et ses hôtels luxueux. Tour d’horizon de cette nouvelle cyclosportive qui se déroulera dans un décor magnifique.





GFNY Cannes : une cyclosportive dans un décor spectaculaire

Selon le communiqué de presse de GFNY Global Endurance Sports Series, l’organisateur de cette cyclosportive, la course est prévue le 27 mars prochain. Une date intéressante qui devrait permettre aux coureurs de profiter de la douceur de la Côte d’Azur pour débuter leur saison. L’un des principaux attraits de cette cyclosportive est le décor dans lequel elle se déroulera. En effet, le départ sera donné sur le prestigieux boulevard de la Croisette. La course prendra alors la direction de l’arrière-pays vallonné cannois dans un environnement préservé en passant notamment par quelques petits villages provençaux typiques. L’arrivée est aussi prévue sur le boulevard de la Croisette célèbre pour ses palmiers, ses hôtels de luxe et son festival du cinéma.

Deux parcours sont au programme de cette cyclosportive. Le parcours long et compétitif se déroulera sur 121 Kilomètres. 2.000 mètres de dénivelé total seront à avaler dans l’arrière-pays cannois avec notamment une ascension en deux parties du Col d'Avaye de 750 mètres. Un second parcours moyen de 66 Km, non compétitif, est aussi au programme. Notez que les cyclistes intéressés par la GFNY Cannes peuvent aussi profiter de journées de camp d’entraînement avec des sorties groupées et accompagnées. L’occasion de devenir pro pendant quelques jours. Les informations et inscriptions sont disponibles ici.

GFNY vous permet de devenir pro le temps d’une course

L’un des avantages de cette cyclosportive est de vivre la course comme un pro. Vous recevrez le maillot officiel et vous porterez une puce de chronométrage permettant une mesure précise de votre temps de parcours. Tous les cyclistes terminant la GFNY Cannes (parcours long ou moyen) recevront une médaille. Notez qu’une plateforme, appelée GFNY Coaching, vous propose des plans d’entraînement personnalisés, des analyses de performance, l’accès à une grande bibliothèque de contenus d’entraînements mais aussi l’accès à des réunions en ligne pour bien préparer votre course et être au top de votre forme sur la ligne de départ.

Pour ceux qui ne connaissent pas GFNY, il s’agit de l’organisateur de la plus grande série de cyclosportives au monde. 20 événements sont ainsi organisés dans des pays très variés comme en Argentine, à Bali, au Chili, en République dominicaine, en Équateur, en France, en Italie, à Jérusalem, au Mexique, au Panama, au Pérou, aux Philippines, au Portugal, en Uruguay et aux États-Unis. Notez que d’autres épreuves sont organisées en France comme à Villard-de-Lans, Lourdes, Vaujany ou bien encore Thann.