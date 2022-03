La Mercan’Tour Classic cyclo : Une cyclosportive sur les routes des pros

Publié le 16/03/2022 12:00

3 jours avant la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, vous pourrez venir, vous aussi, poser vos roues sur une grande partie du parcours qu’emprunteront les coureurs professionnels.

La Mercan’Tour Classic, le rendez-vous des grimpeurs

Après une première édition pleine de promesses, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (classée UCI 1.1) revient le 31 mai prochain, remportée l’an passé par Guillaume Martin (Cofidis) suivi par Aurélien Paret Peintre (AG2R Citroen), la Mercan’Tour Classic est le rendez-vous 100% azuréen des grimpeurs à l’approche des grands Tours !

Un parcours exclusif entre Puget-Théniers et Valberg dans les Alpes-Maritimes

Créée en 2020 mais organisée pour la première fois en mai dernier, la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes au lieu le 31 mai autour de Valberg, dans les Alpes-Maritimes. Le parcours de la course s'adresse volontiers aux grimpeurs avec un départ à Puget-Théniers (400m) et une arrivée dans la station (1672m). Pour cette deuxième édition, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes s’élancera donc de Puget-Théniers. Cet ancien village médiéval, situé aux confluences du Var et de la Roudoule, a toujours occupé une position géographique stratégique, aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir. Ses 1 860 habitants pourront applaudir les coureurs tout en profitant d’un cadre apaisant et pittoresque.

Les cyclosportives Mercan’Tour Classic cyclo

Trois jours avant la course des pros, vous pourrez vous affronter sur une grande partie des routes qu’emprunteront les équipes professionnelles avec une cyclosportive qui propose deux parcours.

L’une de 152km qui emprunte les mêmes 62 derniers km de la course pro avec 3250m D+





Et l’autre légèrement plus courte avec 124km et 2400m D+





Les autres épreuves :