Publié le 13/04/2022 13:00

L’association « les stages du soleil » fête ses 25 ans cette année. Pour fêter cet anniversaire, un stage Gravel a été organisé.

Avec une trentaine de stages et séjours chaque année, l’association leader de ce type de séjours en France, a décidé de proposer pour fêter cet anniversaire, un stage spécifique de Gravel.

Un nouveau stage Gravel

Pour la première fois depuis sa création, l’association a proposé à ses clients un stage Gravel, une discipline qui séduit de plus en plus. Du 9 au 16 avril dernier, à Roquebrune-sur-Argens dans le Var, ils étaient plusieurs passionnés venus profiter du soleil de la Côte d’Azur. Accompagnés par Frédéric Fizet, l’un des pionniers de la discipline, ils ont découvert les plus beaux tracés sur les pistes du massif des Maures, le terrain de jeu du fameux Roc d’Azur.

Des stages route, VTT, triathlon,…

“Les stages du soleil”, c’est aussi des stages pour plusieurs autres disciplines. Route, VTT ou encore triathlon, il y en a pour tout le monde ! Pour les amateurs de cyclisme, le prochain stage aura lieu du 23 au 30 avril prochain à Roquebrune-sur-Argens. Que ce soit pour préparer vos objectifs de la saison ou juste pour le plaisir de rouler, plusieurs groupes de niveaux seront formés.

Comme pour la route, les stages VTT s’adressent à la fois à ceux qui souhaitent découvrir la discipline mais aussi aux vététistes expérimentés. Le prochain stage VTT aura lieu du 2 au 9 septembre 2022 à Roquebrune-sur-Argens. Le terrain de jeu idéal, pour profiter les paysages remarquables du massif des Maures et du massif de l’Estérel.

L’association propose aussi des stages duathlon et triathlon. Au programme, découverte des disciplines exigeantes ou amélioration des techniques d'entraînement selon votre niveau. Le prochain stage aura lieu du 30 avril au 7 mai à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes).

… Mais aussi des séjours partout en Europe

L’association Les stages du soleil propose également des séjours cyclistes à la découverte des plus belles Terres de Vélo. Les routes du soleil 2022 sont des séjours encadrés et par groupe de niveau pour permettre de pleinement apprécier la richesse et la singularité de ces paysages, de ces routes et cols mythiques, terres d'accueil des grands tours. Corse, Pays-Basque, Italie, Espagne, Majorque,… ces séjours sont organisés partout en Europe. Le prochain rendez-vous aura lieu du 4 au 11 juin en Haute-Corse.

Pour découvrir la Provence à vélo, l’association organise également les routes de la Provence 2022. Prochain séjour prévu du 16 au 23 avril, au cœur du Vaucluse, entre Lubéron et Ventoux.