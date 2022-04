THE CLIMB Alpe d’Huez : le nouveau rendez-vous festif avec le col mythique

Publié le 09/04/2022 07:00

Le 18 juin 2022 aura lieu la première édition de THE CLIMB Alpe d’Huez. Une ascension chronométrée des 21 virages mais surtout un week-end de fête dans la station

THE CLIMB, l'ascension chronométrée de l'Alpe d'Huez aura lieu le 18 juin prochain. | © theclimb-alpedhuez

C’est un concept inédit ! Un contre-la-montre sur les pentes de l’Alpe d’Huez. Pour le week-end de l’ouverture de la saison estivale, la station va vivre au rythme de l'événement.

Un défi sportif exclusif et moderne sur un tracé mythique

Le parcours du contre-la-montre. | © theclimb-alpedhuez



Le samedi 18 juin 2022, des centaines de cyclistes s’élanceront à l’assaut de l’Alpe d’Huez. Le contre-la-montre fait 15 kilomètres, deux kilomètres pour quitter Bourg-d’Oisans avant de monter les 13 kilomètres à 8% de pente moyenne et les 1150 mètres de dénivelé positif de ce col mythique. “Nous avons identifié l’opportunité de créer un rendez-vous inédit à l’Alpe d’Huez et dans le cyclisme. Malgré l’offre déjà abondante du calendrier, nous pensons qu’il manquait une option plus populaire et plus moderne autour des 21 virages. L’essence de THE CLIMB Alpe d’Huez est là : proposer un contre-la-montre individuel avec une prestation technique très aboutie. Nous nous adressons à TOUS les cyclistes, quel que soit leur niveau, ou leur motivation”, indique Nicolas Beck, responsable marketing. L’occasion de se tester dans l’un des cols les plus mythiques au monde. C’est d'ailleurs en haut de ces 21 virages qu’aura lieu l’arrivée d’une des étapes reines du Tour de France 2022, le 14 juillet prochain.

Les participants s’élanceront entre 15 heures et 19 heures depuis Bourg d'Oisans. Pour suivre la performance des coureurs en direct (en ligne), trois points de chronométrage intermédiaire seront mis en place. Deux écrans géants, un au départ et l’autre à l’arrivée, seront également installés pour suivre l’évolution du classement en temps réel. Outre l’aspect sportif, les organisateurs souhaitent également créer une grande fête du cyclisme. «Nous ressentions l’envie d’un événement à la fois exclusif et festif, où le challenge sportif ne serait qu’un prétexte pour partager un moment de communion cycliste», confie Cyrille Neveu, directeur technique de l’épreuve.

Un week-end de fête à l’Alpe d’Huez

Le programme de "l'After Clim Party", le samedi soir. | © theclimb-alpedhuez



Avant d’être un défi sportif, c’est avant tout un évènement festif. «Nous imaginons un rendez-vous idéal pour des amis cyclistes qui se lancent un défi ludique à vélo mais cherchent aussi à profiter au maximum de leur séjour, dans un cadre privilégié », explique Laurence Neveu, chargée des relations avec les participants.

Dès l’arrivée des coureurs, place à la fête avec « l’After Climb Party ». Au programme : remise des récompenses pour les trois premiers de chaque catégorie, Foodtrucks, la présence de deux DJ Sets,… il y en aura pour tous les goûts ! “THE CLIMB Alpe d’Huez est une nouvelle manière de vivre le cyclisme, où la compétition n’est pas la seule finalité. Les « climbers » se retrouvent tous ensemble au sommet de l’Alpe d’Huez, pour lancer l'été le temps d’un week-end”, poursuit Nicolas Beck.

Que comprend l’inscription ?

Au tarif de 55 euros, l’inscription comprend :

Un maillot cycliste officiel INVERSE

Un bidon aux couleurs de The Climb, le ravitaillement (en course et à l’arrivée)

Un accès libre à l’After Climb Party pour les participants et leurs accompagnants

Un petit déjeuner le dimanche matin offert par l’organisation aux participants

La station de l’Alpe d’Huez s’apprête donc à vibrer au rythme de l’événement durant tout le week-end. Au moment de l’inscription, les cyclistes ont la possibilité de réserver leur hôtel en même temps que leur dossard.