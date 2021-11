EF-Education devient le co-partenaire de la formation TIBCO-Silicon Valley Bank

Publié le 05/11/2021 07:50

Un alliance qui va permettre à la formation de Linda Jackson de fortifier son équipe et d'atteindre ses objectifs.

En 2004, Linda Jackson a commencé à travailler avec une équipe cycliste féminine locale à Palo Alto, en Californie, puis, en 2006, elle a demandé 100 000 $ à un sponsor pour pouvoir amener sa nouvelle équipe sur quelques courses nationales. Le partenaire avait 5 000 $. Sa réponse ?

"Je les prends."

C'est en conservant cet état d'esprit, que petit à petit, au cours des 17 dernières années, Jackson, une ancienne banquière d'investissement devenue coureuse professionnelle canadienne, a construit une équipe pour concourir au niveau national et apporter un soutien significatif à la prochaine génération de cyclistes professionnelles. Sur près de vingt ans, l'équipe et les coureuses de TIBCO-Silicon Valley Bank ont ??remporté des courses WorldTour, des championnats nationaux et des courses nationales. Ils ont produit des championnes nationales ainsi que des olympiennes et des prétendantes aux championnats du monde. Au-delà de la course sur route, leurs athlètes ont couru sur du gravel, du cyclocross et de la piste.

Des courses locales au WorldTour

Désormais, l'équipe qui a débuté avec des courses locales en 2004 dans le but de participer à quelques événements nationaux, passera en WorldTour en 2022, et EF Education First la rejoindra en tant que partenaire co-titre. La mission originale de l'équipe — aider les femmes à atteindre leurs objectifs dans un environnement sain et solidaire — demeure centrale. Comme point de départ, toutes les femmes participant à temps plein à l'équipe recevront le salaire minimum masculin du WorldTour.

L’équipe TIBCO-Silicon Valley Bank est l'équipe féminine la plus ancienne en Amérique du Nord et l'une des plus titrées, grâce au soutien de longue date de TIBCO et de la Silicon Valley Bank. EF Education First a annoncé être fier de faire partie de l'équipe alors qu'elle trace une nouvelle voie vers l'avenir du cyclisme féminin.

« Nous sommes ravis de faire partie de cette équipe et d'aider ces incroyables coureurs à atteindre leurs objectifs. La composante salariale est extrêmement importante pour nous tous, car elle permet aux coureurs de pratiquer le sport à temps plein », a déclaré Maria Norrman, chef du personnel mondial d'EF Education First. "Nous sommes impatients d'aider à ajouter le prochain chapitre dans la grande histoire de cette équipe."

Jackson, qui a dirigé l'équipe à chaque étape du processus, voit une énorme opportunité, à la fois pour son équipe et pour le sport dans son ensemble.

« Je suis ravie de faire partie de la professionnalisation du cyclisme féminin. L'opportunité que ces femmes ont maintenant est incroyable. Je pratique le sport depuis 30 ans; J'ai couru dans les années 90 dans des conditions épouvantables et avec très peu de soutien. La route a été longue, mais voir enfin de l'argent entrer dans le sport pour que les femmes puissent gagner leur vie en faisant du vélo est un sentiment très gratifiant », a déclaré Jackson.

L'objectif de Linda Jackson est d'améliorer et faire grandir l'équipe sans perdre de vue ses racines de développement.

« L'objectif sportif de cette équipe est d'être parmi les cinq meilleures équipes du WorldTour dans quelques années. Nous n'avons pas besoin d'être l'équipe numéro un au monde. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est d'aider ces femmes à atteindre leur potentiel », a-t-elle déclaré. « Devenir olympiens, champions du monde, participants aux championnats du monde, quels que soient leurs objectifs. Le partenariat d'EF nous a permis de recruter du personnel de haut niveau pour fournir à nos cyclistes l'infrastructure et le soutien dont ils ont besoin pour atteindre ces objectifs dans un environnement favorable. »

Les partenaires d'EF-Education soutiennent aussi TIBCO-SVB

Plusieurs partenaires d'EF Education-NIPPO soutiendront également l'équipe EF Education-TIBCO-SVB, notamment Cannondale, Rapha, WHOOP et POC. Cannondale travaille avec l'équipe TIBCO-Silicon Valley Bank depuis 2019, en partenariat avec l'équipe sur le gravel et l'équipement de course sur route.

« Collaborer avec EF et d'autres partenaires clés de l'équipe avec l'équipe TIBCO-Silicon Valley Bank alors qu'ils grandissent vers WorldTour est une évolution idéale de notre soutien continu et de notre engagement envers le cyclisme féminin », a déclaré Jonathan Geran, directeur du marketing sportif pour Cannondale.

Une saison 2022 prometteuse pour EF Education-TIBCO-SVB

L'équipe est composée de 13 coureuses de six pays différents et accueillera sept nouvelles recrues en 2022, dont deux sont des retours dans la formation. L’équipe a indiqué dévoiler sa liste complète dans les semaines à venir.

«Je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel de notre alignement. Alors que nous accédons au statut WorldTour, notre stratégie consiste à nous concentrer sur la recherche de talents émergents que nous pourrons intégrer à la prochaine génération des meilleurs coureurs internationaux », a déclaré Jackson. « Nous avons un mélange diversifié de coureurs aux multiples talents, y compris des grimpeurs, des polyvalents et des vainqueurs d'étapes et construirons notre calendrier en conséquence. En plus du WorldTour, nous continuerons également à mettre l'accent sur le calendrier alternatif, ce qui correspond parfaitement à EF. »

2022 promet d'être une saison passionnante sur le circuit féminin, car le Tour de France Féminin by Zwift offre un nouvel événement phare, et le récent Paris-Roubaix Femmes a préparé le terrain pour les années à venir. L'équipe EF Education-TIBCO-SVB poursuivra également son esprit pionnier de courses d'événements « alternatifs » à travers le monde. Au-delà des résultats de la course, le rêve de l'équipe est d'inspirer plus de femmes à rouler.

« Les femmes ont démontré depuis des années à quel point le cyclisme féminin peut être passionnant et de quoi elles sont capables. Je crois sincèrement que l'exposition médiatique autour du nouveau Paris-Roubaix pour les femmes et l'émergence du Tour de France Femmes la saison prochaine contribuent à attirer plus de femmes dans ce sport », a déclaré Jackson. « Une de mes amies vient de me dire hier comment son club de cyclisme local a vu un afflux de femmes l'année dernière. Nous sommes à un point d'inflexion où les jeunes femmes voient le cyclisme pour la première fois et pensent : « C'est un sport que je peux faire. » C'est exactement ce dont le cyclisme féminin a besoin, une croissance à la base de la pyramide. Maintenant, c'est à nous de continuer à le faire croitre »