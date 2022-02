Elisa Balsamo démarre sa saison arc-en-ciel avec une victoire

Publié le 17/02/2022 20:30

Il existe un mythe dans le cyclisme professionnel selon lequel les champions du monde ont souvent du mal après avoir remporté le maillot arc-en-ciel.

Début de saison chez Trek-Segafredo

Mais Trek-Segafredo a montré que le travail d'équipe est le meilleur remède pour mettre fin à un tel sort - réel ou non.

Elisa Longo-Borghini a délivré un lead-out parfait alors qu'Elisa Balsamo sprintait vers la victoire dans la première étape de la Semaine Valenciane. Si Elisa Balsamo a réussi la première course de la saison de l'équipe, c'est un effort cohésif et désintéressé qui a rendu cela possible. Quand vous avez la championne du monde de contre-la-montre Ellen van Dijk et la championne italienne Elisa Longo Borghini qui travaillent ensemble pour vous ramener dans le peloton, puis pour poursuivre une dangereuse échappée, vous pouvez vous permettre de vous asseoir et de vous détendre jusqu'à ce que ce soit votre tour de briller.

Balsamo n'a eu à appuyer sur l'accélérateur que dans les derniers hectomètres. Quand elle l'a fait, elle s'est facilement détachée pour prendre la victoire par quelques longueurs d'avance.

Les mots d’Elisa Balsamo après sa victoire

"Un début comme celui-là était dans mes rêves, mais pas vraiment dans les attentes du jour. Hier soir, lors de la réunion d'avant course, Ina (Teutenberg, directeur) a évoqué la possibilité d'un tel résultat. Beaucoup dépendrait de ma capacité à tenir le coup dans la dernière montée. Et puis l'équipe ferait le reste pour me permettre de sprinter. La prophétie d'Ina s'est réalisée et mes coéquipiers ont fait un travail impressionnant. C'était une journée parfaite !

"Ellen (van Dijk) et Elisa (Longo Borghini) ont été tout simplement parfaites. Juste avant le sommet du dernier KOM, elles m'ont ramené dans le premier groupe de poursuite. Puis, après 6-7 kilomètres, elles ont comblé l'écart avec les échappées. À ce moment-là, elles ont tiré tout droit et m'ont mis dans les meilleures conditions pour le sprint. Les deux-trois derniers kilomètres, pour un sprinter, c'est comme un taureau qui voit le drapeau rouge. Beaucoup, ou peut-être tout, se joue à l'instinct. J'ai senti que j'étais dans les meilleures conditions pour gagner, je ne pouvais pas demander plus, même si j'ai ressenti la responsabilité de rendre le travail de mes coéquipiers. Quand nous avons attrapé les échappées, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit : "Bon, maintenant, c'est mon tour".





"Du point de vue des attentes, même ma performance a dépassé ce que je pensais. Je ne pensais pas avoir d'aussi bonnes sensations. C'est la première course de l'année, après une période intense. Il est normal d'avoir quelques points d'interrogation. Le fait d'être capable de réaliser une performance d'un tel niveau me rend déjà très heureuse. Demain et les jours suivants seront deux étapes difficiles, puis nous verrons si nous pouvons tirer le meilleur parti de nos chances dans la dernière étape.

"Prendre un si bon départ est une source de confiance, la meilleure façon de faire mes débuts avec Trek-Segafredo, mais mes perspectives restent inchangées. Je dois garder les pieds fermement sur terre, nous n'en sommes qu'au début et je dois simplement regarder vers l'avant. Ce qu'il faut souligner, et qui est peut-être la chose la plus importante, c'est le ressenti qui a été créé avec l'équipe. L'instantanéité avec laquelle certains mécanismes ont été créés est plus que positive."