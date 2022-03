La « Bataille du Nord » change de nom pour éviter toute confusion

Publié le 25/03/2022 15:45

La nouvelle course scandinave féminine par étapes du WorldTour ne s’appellera plus la « Bataille du Nord ». Un nom qui peut prêter à confusion avec la guerre en cours en Ukraine.

Il y a près d’un an, les organisateurs du Tour de Norvège femmes, annonçait que la course par étapes allait être remplacée par une nouvelle course plus ambitieuse. Baptisée « Bataille du Nord », cette nouvelle course de 6 jours va passer à la fois par le Danemark, la Suède et la Norvège. Cependant, du fait des événements en Ukraine et pour éviter toute confusion, les organisateurs ont préféré changer de nom pour devenir le Tour de Scandinavie. Explications…





La « Bataille du Nord » devient le Tour de Scandinavie

C’est à travers d’un communiqué de presse que Roy Moberg, le directeur général de la course, a annoncé le changement de nom de la course. Il explique amer : « Nous avons passé plusieurs années à construire la marque "Battle of The North" (Bataille du Nord) » avant de poursuivre : « Des ressources importantes ont été investies avant le lancement, mais nous ne voulons pas utiliser un nom qui puisse être lié à la guerre comme le monde apparaît maintenant ».

Le directeur de la course a justifié ce changement alors que la guerre en Ukraine entre dans son second mois de conflit : « Par respect pour tous ceux qui souffrent à cause de la terrible guerre en Ukraine, nous avons jusqu'à présent donné au concept de la course le nom de "Tour de Scandinavie" et atténué l'utilisation du nom "Battle of The North" ».

Notez que cette course féminine par étapes aura lieu sur 6 jours avec un départ à Copenhague au Danemark puis une étape en Suède avant de se poursuivre par 4 étapes en Norvège. L’étape reine de cette course aura lieu le 13 août et proposera notamment une montée de 10 Km pour l’arrivée à Norefjell Ski & Spa. La course se déroulera du 16 au 21 août et viendra ajouter un nouvel événement d’ampleur pour le peloton féminin après de Tour de France et le Tour d’Italie.