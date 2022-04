Le résumé du Tour des Flandres femmes 2022

Publié le 03/04/2022 19:00

Ce dimanche, quelques heures après les hommes, c’était au tour des femmes de s’élancer sur le Tour des Flandres.

Au terme des 159 kilomètres de course, c’est Lotte Kopecky (Team SD Works) qui s’est imposée devant Annemiek van Vleuten (Movistar Team).

Lotte Kopecky, championne de Belgique, s’est adjugée le Tour des Flandres 2022 | © Getty Images

Cela faisait plus de 10 ans et la victoire de Grace Verbeke en 2010, qu’une Belge n’avait plus remporté le Tour des Flandres féminin. En devançant Annemiek van Vleuten au sprint, Lotte Kopecky s’est adjugé son premier Ronde. « C'est vraiment énorme de s'imposer sur une course aussi légendaire et en plus avec le maillot de championne de Belgique sur le dos », a-t-elle réagi après la course. Troisième en 2020, elle concrétise son très bon début de saison quelques semaines après avoir levé les bras lors des Strade Bianche.

Une course parfaitement maîtrisée par le Team SD Works

C’est à 13 kilomètres de l’arrivée, dans le Paterberg, qu'Annemiek van Vleuten décide de produire son effort. Elle ne parvient pas à distancer la championne de Belgique qui s’accroche dans sa roue. Quelques hectomètres plus loin, c’est Chantal van den Broek-Blaak (Team SD Works), coéquipière de Lotte Kopecky, qui revient sur la tête de la course. Parfaitement emmenée dans les dix derniers kilomètres, Lotte Kopecky fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant la lauréate l’an passé, Annemiek van Vleuten, et sa coéquipière, Chantal van den Broek-Blaak.

Beau tir groupé pour la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope

De son côté, la formation tricolore a dû se contenter des places d’honneur avec trois filles dans le top 10. Dans un sprint pour la quatrième place, Cecilie Uttrup Ludwig et Grace Brown terminent, respectivement, 6 et 7ème.

À la fin, Cecilie et moi avons réussi à attaquer depuis notre groupe de poursuite et à rejoindre Brodie, mais c'était trop tard pour rattraper le groupe gagnant », a précisé Grace Brown.

Brodie Chapman, qui a tenté d’anticiper dans la deuxième montée du Vieux Quaremont, finit 9ème.

