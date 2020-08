Publié le 15/08/2020 10:47

Tests de matériels et reconnaissance effectués, une bonne partie du peloton féminin a été tester les pavés du Nord. Rendez-vous le 25 Octobre prochain, on l'espère, pour la première édition de Paris-Roubaix féminin.

Année spéciale, saison cycliste compliquée, mais la bonne nouvelle que l’on a appris en pleine épidémie est la création d’une version féminine de Paris-Roubaix. La course est prévue le 25 Octobre 2020, en amont des hommes. Elles emprunteront les 17 derniers secteurs de la course masculine, soit près de 50% de pavés sur le parcours total. Mons-en-Pévèle, Carrefour de l’Arbre, vélodrome de Roubaix, tant de points mythiques que le peloton féminin découvrira, on l’espère, cet Automne.

La FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope sur les pavés de Roubaix | © Thomas Maheux

Gilbert, Sagan, Van Avermaet, Hayman, Degenkolb, ce sont les noms des 5 derniers vainqueurs. Des gabarits entre 70kg pour le plus léger et 80kg pour le plus lourd, on a l’habitude de dire que les pavés sont difficiles pour les poids léger. Qu’en est-il pour les filles ? Au-delà du gabarit c’est une technique à part entière, un choix de matériel important notamment dans la pression des boyaux afin de « rebondir » le moins possible sur le pavé, sans pour autant augmenter considérablement le risque de crevaison. Une vraie balance à trouver, et pour cela de nombreuses équipes ont déjà été mettre les roues sur ces fameux pavés. La Boels-Dolmans, la Sunweb, la Lotto-Soudal, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ont en effet effectué la reconnaissance du parcours.

La Sunweb au vélodrome | © Sunweb

Pour la formation française, le choix du vélo est le même modèle que sur les courses routes traditionnelles avec le Lapierre Xelius SL, avec des options possibles telles qu’une double guideline, des boyaux spéciaux pour les pavés, des freins supplémentaires sur le cintre, mais surtout un choix méticuleux de la pression des boyaux. Les reconnaissances effectuées en plein été, sous 35 degrés et avec la poussière, il n’en sera très certainement pas de même fin Octobre. La pluie, le vent, la boue… risquent d’être des facteurs importants à cette première édition de l’Enfer du Nord féminin. On espère que cet évènement aura lieu et ce sera un réel spectacle !