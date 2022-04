Les Specialized Roubaix de la formation SD Worx pour Paris-Roubaix

Publié le 16/04/2022 10:10

La formation SD Worx qui roule avec des vélos Spécialized sera sur l’enfer du nord avec le modèle qui porte bien son nom : le Roubaix, un vélo qui a remporté sept victoires à Paris-Roubaix au cours des douze dernières années.

Après la première édition de Paris-Roubaix Femmes de l'année dernière, qui s'est déroulée sous la pluie et dans la boue, l'édition 2022 se profile comme étant plus clémente en termes de météo et se courra probablement sur des pavés secs. 125 kilomètres, avec 17 secteurs pavés, dont les cinq étoiles de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l'Arbre, secs ou mouillés, c'est vraiment l'enfer du Nord.

Paris Roubaix 2022 pour la formation SD-Worx ?

Après la difficile première édition 2021 et toutes les leçons apprises à cette occasion, la formation SD Worx est plus que jamais déterminée à réussir sur les pavés. Ce printemps a déjà été incroyable pour l'équipe SD Worx et elle se dirige vers Paris-Roubaix plus forte que jamais, avec plusieurs coureuses qui peuvent se battre pour la victoire.

Lotte Kopecky, la championne nationale belge, a déjà gagné la Strade Bianche et le Tour des Flandres cette année et sera aux côtés de Chantal Van den Broek-Blaak et Christine Majerus, deux coureuses qui ont les compétences pour gagner également.

Le Specialized Roubaix de Christine Majerus

Le Specialized Roubaix de Elena Cecchini