Lizzie Deignan, victorieuse historique de Paris-Roubaix femmes 2021

Publié le 02/10/2021 18:15

C'est un grand moment de l'histoire du cyclisme féminin qui s'est écrit samedi 2 octobre sur les routes de l’Enfer du Nord. Elizabeth "Lizzie" Deignan a remporté la première édition de Paris-Roubaix au féminin,

La championne du monde 2015 a couvert seule en tête de course les 17 secteurs du parcours (29,2 kilomètres de pavés) pour s’offrir une nouvelle grande classique à son palmarès après le Tour des Flandres (2016), les Strade Bianche (2016), Liège-Bastogne-Liège (2020) et la Course by Tour de France (2020)





Paris-Roubaix femmes : de la boue, des chutes et une Britannique en solo.

Au départ les 129 concurrentes se sont élancées sur une route sèche mais sous un ciel menaçant, à 95km de la ligne, après avoir attaqué dans le troisième et dernier tour de Denain, Emilie Moberg (Drops - Le Col supported by Tempur) et Nicole Steigenga (Doltcini - Van Eyck - Proximus Continental) ont pris une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, à 82km le premier secteur pavé est abordé par un peloton groupé dont Lizzie Deignan sort en tête après une attaque et compte 1’ d’avance à l’approche du 3ème secteur pavé.

A 44km de l’arrivée plusieurs chutes dans Mons-En-Pévèle et à 40km Lizzie Deignan creuse encore un peu l’écart et compte désormais 2’ d’avance sur le peloton ! À l'entrée du secteur de Camphin-en-Pévèle qui précède le Carrefour de l'Arbre, Lizzie Deignan a désormais 2'15" d'avance sur le groupe de chasse dans lequel ses équipières Ellen van Dijk, Audrey Cordon-Ragot et Elisa Longo Borghini veillent au grain. Du côté de la Jumbo-Visma, Marianne Vos, quant à elle, n'a plus aucune des trois équipières qu'elle comptait dans ce groupe…

A 18km, alors que Marianne Vos accélérait, plusieurs concurrentes, dont Van Dijk (pour la seconde fois) et Majerus, ont chuté. L'avance de Lizzie Diegnan (qui a elle-même connu une nouvelle alerte peu avant) sur Vos est retombée à deux minutes. A 3km, Lizzie Deignan a 1'20" d'avance sur Marianne Vos qui ne semble plus y croire.

A l’arrivée la Britannique s’est imposée en solitaire au vélodrome de Roubaix, après 116,5 kilomètres de course dont 29 km sur des pavés et 80km en solo, sa dauphine Marianne Vos (Jumbo-Visma) arrive à 1’17’’ et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) à 1’47’’.

© Paris-Roubaix

Les mots des coureuses

Audrey Cordon-Ragot: "C'est énorme »

Audrey Cordon-Ragot au micro de France 3: "C'est énorme, c'est un mélange de sensation. Il y a la fatigue, l'émotion d'arriver sur ce vélodrome et de voir mes coéquipières sur le podium. J'aurais aimé y être aussi mais c'est une belle course. [...] La course n'était pas prévue comme cela mais quand on a vu Lizzie à l'avant... C'est Paris-Roubaix. Je rate le coche quand Marianne Vos attaque vers la fin. Mais c'est Paris-Roubaix et je suis fière de moi. C'est top!. On a été à la hauteur et je crois que l'on va fermer le clapet de ceux qui ne croyaient pas en nous. »

Elizabeth Deignan :

"Je suis si fière que nous soyons là, que le cyclisme féminin soit sur le devant de la scène !"

"Ce n’était pas le plan. Je devais être devant pour le premier secteur pavé afin d’aider mes leaders" a déclaré Lizzie Deignan auprès de Eurosport. "J’ai regardé derrière et j’ai vu qu’il y avait un écart à l’issue du premier secteur. J’y suis allé. "

Les mots d’Elisa Longo-Borghini à destination de Lizzie Deignan à l'arrivée de ce Paris-Roubaix femme 2021.

"Tu as écrit l'Histoire"