Paris-Roubaix femmes : participantes et favorites de la première édition

Publié le 01/10/2021 07:35

C’est une première. La célèbre classique Paris-Roubaix s’ouvre aux femmes avec une course de 116,4 Km dans l’enfer des pavés du nord. Voici les principales favorites et les coureuses participantes.

Une semaine après les championnats du monde de course sur route, les cyclistes féminines vont s’affronter de nouveau sur la très célèbre classique de Paris-Roubaix. Pour la première fois, la course s’ouvre aux femmes. Un parcours plus court que les hommes de 116,4 Km mais qui passe par 29,2 Km de section de pavés avant d’atteindre le stade Vélodrome de Roubaix. L’occasion d’écrire la première ligne du palmarès de l’édition femmes de cette course mythique. La course aura lieu demain, samedi 1er octobre avec un départ à 13h35. Voici un tour d’horizon des principales favorites ainsi que la liste des coureuses engagées.

Quelle coureuse pour inscrire son nom au palmarès ?

Une semaine après la championnats du monde de course sur route, les coureuses vont se retrouver sur des routes voisines de l’autre côté de la frontière belge. Un terrain assez similaire donc, si ce n’est les terribles sections pavées du nord de la France. Les trois médaillées de Louvain font évidemment parti des principales favorites pour soulever un pavé dans le Vélodrome de Roubaix.

Bien évidemment, la toute jeune championne olympique, Elisa Balsamoso aura à cœur de briller alors qu’elle étrennera son maillot arc-en-ciel. Marianne Vos, la septuple championne du monde de cyclo-cross part, elle-aussi, avec un statut de grande favorite du fait du parcours qui pourrait se dérouler soit dans la boue ou la poussière selon les caprices de la météo. Kasia Niewiadomia, récente médaille de bronze, pourrait venir aussi glaner un nouveau trophée.

L’équipe Trek-Segafredo bien armée pour le parcours

En dehors de ces favorites, il faut aussi jeter un coup d’œil sur les équipes engagées car sur ce genre de parcours une bonne stratégie d’équipe peut vraiment faire la différence. C’est justement la formation Trek-Segafredo qui semble la mieux armée au niveau des équipes. L’équipe américaine va notamment aligner Ellen van Dijk, récente championne du monde de contre-la-montre, la spécialiste des grandes classiques, Liz Deignan, mais aussi des équipières de luxe comme Strade Bianche et Elisa Longo Borghini.

Une surprise à l’arrivée de cette première édition ?

Etant donné qu’il s’agit de la première édition de Paris-Roubaix femmes, il n’y a peu de points de repère pour les équipes et les principales favorites. Difficile donc de se préparer et d’armer la bonne stratégie d’équipe. La question de savoir si un profil de type rouleuse sera aussi primordial que pour les hommes se pose donc sur ce parcours plus court. Cela pourrait donc laisser la porte ouverte à une jolie surprise dans le stade Vélodrome de Roubaix. Il faudra donc aussi surveiller de près le comportement de coureuses comme Lisa Brennauer, Marlen Reusser ou bien encore Emma Norsgaard.

Les équipes engagées et les participantes

22 équipes féminines sont engagées dans cette première édition de ce qui pourrait devenir aussi une grande classique pour le calendrier féminin. Voici la liste des principales équipes et coureuses engagées pour la course.

Allemagne

Canyon//Sram Racing : Niewiadoma (Pol), Klein (All)

Team DSM : Wiebes (Hol)

Ceratizit-WNT Pro Cycling : Brennauer, Teutenberg (All)

Australie

Team BikeExchange : Spratt, Roy (Aus)

Belgique

Lotto-Soudal Ladies : Vandenbulcke (Bel)

Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team : K.Schweinberger (Aut)

Etats-Unis

Trek-Segafredo : Deignan (Gbr), Cordon-Ragot (Fra), Longo Borghini (Ita), Van Dijk (Hol)

Team Tibco-SVB: Stephens (Usa), Kessler (Hol)

Espagne

Movistar Team Women : Van Vleuten (Hol), Norsgaard (Dan)

France

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope : Uttrup-Ludwig (Dan)

Arkéa Pro Cycling Team : Verhulst (Fra)

Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling : Rüegg (Sui)

Grande-Bretagne

Drops-Le Col s/b Tempur : Van’t Geloof (Hol)

Italie

Alé BTC Ljubljana : Reusser (Sui), Guderzo (Ita), Bujak (Slo)

Bepink : Drummond (Nzl)

Valcar-Travel & Service : Balsamo, Consonni (Ita)

Norvège

Team Coop-Hitec Products : Kröger (All)

Pays-Bas