Campagnolo présente Levante, la roue faite pour le Gravel

Publié le 29/04/2022 14:00

Ce vendredi 29 avril, Campagnolo dévoile son tout premier modèle de roues destiné au Gravel : Levante. Un tout nouveau modèle qui allie technologie, performance et polyvalence.

La célèbre marque italienne de composants Campagnolo annonce aujourd’hui son premier modèle de roues gravel : Levante. Ce nouveau modèle de roues carbone introduit dans le monde Gravel un ensemble de technologies innovantes qui lui permettent de s’adapter à différents types de parcours.

La technologie au service de la performance

Les roues Levante bénéficient de la technologie innovante H.U.L.C (Hand Made Ultra-Light Carbon), le carbone ultraléger de Campagnolo. Le H.U.L.C., utilisé dans la construction de la jante, est une évolution qui permet de créer des jantes sans défaut et ne nécessitant pas de couches de vernis supplémentaires. Cela se traduit par une sensation de conduite fiable qui ne demande pas trop d’effort, et un poids total de la roue de seulement 1485 g, sans compromis sur la robustesse.

La jante présente également une finition miroir Campagnolo Luxury (C-LUX). Cette finition C-LUX ne nécessite pas de peinture, ce qui permet de gagner du poids. La précision scientifique de C-LUX contribue également à assurer le positionnement le plus sûr possible des pneus tubeless, en améliorant leur adhérence et leur facilité d’installation.

Une roue polyvalente

La technologie H.U.L.C. est associée à une jante asymétrique qui rend la roue solide et équilibrée, fiable sur tout type de terrain. Le profil 2-Way Fit de Campagnolo assure la compatibilité avec les pneus tubeless et les pneus à chambre à air, tandis que la largeur intérieure de la jante de 25 mm peut accueillir une large gamme de pneus de 38 mm à 76 mm (1,5-3,0”). Avec une hauteur de jante de 30 mm, la Levante est adaptée à toutes les aventures, des courses gravel les plus rapides aux voyages de plusieurs jours en bikepacking.

Complément idéal de l’emblématique groupe Ekar 1x13 de Campagnolo, la roue Levante utilise le corps de roue libre N3W (Next 3 Ways) de Campagnolo. N3W est un corps de roue libre standard breveté, conçu pour s’adapter aux cassettes Campagnolo de 11, 12 et 13 vitesses. La paire de roues est également disponible dans une version avec corps de roue libre Shimano HG et SRAM XDR.

En bref :

Poids de la paire : 1485 g

Hauteur du profil de la jante 30 mm

Carbone H.U.L.C. UD, jante 2-Way Fit, finition C-LUX

Compatibilité des pneus : de 38 à 76mm