Evolution Gravel Race : Cinq jours, 850 kilomètres et 10 000m D+

Publié le 10/03/2022 17:40

Cinq jours, 850 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé dans des régions sauvages d’Afrique, réputée pour être la course de gravel la plus difficile d’Afrique, on vous explique tout :

L’Evolution Gravel Race promet d’être l’un des défis les plus difficiles de l’année. Du 26 au 30 juin 2022, cette course à étapes 100 % gravel traversera toute la Tanzanie. Après un départ au cratère de Ngorongoro, les coureurs passeront près du Kilimandjaro sacré, avant de redescendre vers le Zanguebar, au bord de l’océan Indien. Une occasion unique de découvrir le pays, ses paysages, mais aussi les communautés locales.

Une course de Gravel pour découvrir la Tanzanie

Il s'agit d'une course par étapes de 850 km, qui se déroule entre le cratère du Ngorongoro et la côte des Swahili en Tanzanie. Les concurrents pourront affronter les meilleurs coureurs de gravel du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Chacune des 5 étapes se termine à un camp de ravitaillement sécurisé et les concurrents s'affronteront donc jusqu’au qu'au coucher du soleil.





Une course physique pour les amateurs de découverte

Le parcours de l’Evolution Gravel Race comprend de longues étapes plates sur des chemins lisses et rapides, ainsi que des étapes montagneuses avec des montées raides. Avant d'arriver à l'océan Indien, les concurrents auront gravi plus de 10 000 m de dénivelé positif, traversé des plaines, des parcs nationaux, le mont Kilimandjaro, des forêts tropicales et de nombreux villages locaux. Les organisateurs de la course seront là pour assurer la sécurité tout au long de la course, mais un sens aigu de l'aventure et un système cardiovasculaire solide sont des conditions indispensables à tout participant. En bref : une épreuve d’endurance pour les cyclistes en forme et avides de découvertes.

Amani Project Team s’engage en faveur de la diversité et de l’inclusion dans le sport

L’AMANI Project est une équipe cycliste internationale cherchant à développer l’intérêt pour leur sport en le rendant plus inclusif, cette équipe a pour objectif principal de créer des opportunités de courses pour les athlètes des pays d’Afrique de l’Est, autant au niveau local que mondial, afin de montrer leurs compétences sur la scène internationale.

Exemple d’une de leurs actions, en 2020, lorsqu’il était impossible de voyager, ils ont lancé l’initiative « Ride Online ». À cette occasion, AMANI a fait livrer des home trainers en Afrique, pour que les cyclistes puissent s’entraîner de manière virtuelle avec la communauté internationale. Comme tout ce qu’elle entreprend, les initiatives d’AMANI sont conçues et mises en œuvre en étroite collaboration avec les clubs de cyclisme locaux, et bénéficient de l’implication des populations locales dans l’organisation des courses.