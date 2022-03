Le calendrier 2022 Gran Fondo Wolrd Tour : GravelSeries

Publié le 30/03/2022 08:00

Avec 8 événements sur 4 continents, Gran Fondo World Tour lance ses événements GravelSeries pour 2022, après l’annonce du calendrier UCI et ses Gravel World Series.

Le concept Gran Fondo World Tour repose sur 20 courses, sur 4 continents, et couronnera un champion du monde masculin et féminin du Gran Fondo World Tour, en plus de créer une communauté pour tous les participants. Chaque mois, un participant au hasard recevra un cadeau spécial. Les classements GFWT sont destinés à inspirer, motiver et construire une communauté cycliste forte.

Nouvelle série Gran Fondo World Tour : Gravel

Le calendrier fonctionnera avec les mêmes points et le même système que la série route, mais ajoutera une nouvelle catégorie pour ceux qui terminent presque 3 événements de la série en gravel.

Des pays comme l'Espagne, la France, Chypre, le Kazakhstan, les États-Unis, l'Italie et le Rwanda proposent une offre étendue pour profiter des différents paysages en gravel. La recherche d'une "philosophie" d'exploration et l'évitement de la composante de compétition pure proposée par l'UCI ou d'autres fédérations. Embrasser ces nouveaux scénarios comme l'Afrique, l'Asie centrale, les zones de moyenne montagne des Etats-Unis et les chemins européens.





Le calendrier Gravelseries 2022 :

11-16 avril , Bedrock Gravel Festival , Limasol (Chypre)

, Bedrock Gravel Festival , Limasol (Chypre) 22 avril , Cyclo Sud Bourgogne (France)

, Cyclo Sud Bourgogne (France) 19-12 juin , Gorila Gravel Race , Kigali (Rwanda)

, Gorila Gravel Race , Kigali (Rwanda) 31 juillet , Macedonia Gravel Grinder , Conneticut (USA)

, Macedonia Gravel Grinder , Conneticut (USA) 4-5 septembre , Italian Gravel Trophy, Emilia Romagna (Italie)

, Italian Gravel Trophy, Emilia Romagna (Italie) 22 septembre , Silk Way Gravel, Région d'Almaty (Kazakhstan)

25 septembre , Jersey Gravel Grinder Deux, NJ, (USA)

8-9 octobre, La Vinya Gravel ,Pallaresos-Catalogne- Espagne

"Ces nouveaux événements ajoutent de la variété au calendrier et étendent notre influence bien au-delà de la route pure #granfondo, parce que nous identifions certains membres de notre communauté comme des fans de route et de gravel à égalité, cela ouvre une nouvelle perspective pour nous d'embrasser plus de gens à notre communauté, nous sommes très heureux de ces nouveaux événements ajoutés. Le gravier est un style de vie plus important que la compétition et nous voulons que tout le monde y participe" Dani Buyo, PDG-fondateur de Gran Fondo World Tour

Tous les participants aux 5 premiers événements auront la chance de gagner une inscription et un hôtel gratuits pour l'Italian Gravel Trophy, les 4 et 5 septembre dans la région d'Emilia Romagna, grâce à GFWT et au promoteur de l'événement INBICI.