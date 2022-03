Ridley présente son nouveau Kanzo Adventure Gravel

Publié le 31/03/2022 10:00

Après le lancement du X-Trail, Ridley a rapidement développé ses vélos de gravel, pour que chaque rider trouve une monture compatible avec ses attentes.

Le Kanzo Adventure actuel a rejoint le parc de vélos de gravel de Ridley en 2019. En même temps, le X-Trail a été renommé Kanzo Speed. En 2020, le Kanzo Fast s’est joint à la gamme. Avec ces trois cadres, Ridley proposait déjà une large gamme de vélos gravel. Mais il manquait encore un modèle du côté plus aventureux du spectre... C’est ainsi qu’est né le nouveau Kanzo Adventure.

Ce tout nouveau vélo se distingue des autres vélos gravel de Ridley sur plusieurs plans :

Géométrie progressive pour plus de confort et de confiance

progressive pour plus de confort et de confiance Nombreux points de fixation sur le cadre et la fourche avant, pour porter tous vos bagages

sur le cadre et la fourche avant, pour porter tous vos bagages Dégagement large des pneus pour tout terrain

Câble dynamo incorporé

Poste de pilotage intelligent intégré

Géométrie du Ridley Kanzo Adventure

Tout comme le Kanzo Fast, ce vélo a une géométrie optimisée Kanzo (KOG), ce qui signifie qu’elle a été adaptée à l’utilisation prévue du vélo et au terrain. La géométrie du Kanzo Adventure a été spécialement développée pour les terrains difficiles et l’aventure.

Le Kanzo Adventure a une géométrie moderne, inspirée des VTT : un angle de direction plus ouvert, un boîtier de pédalier plus bas, un empattement plus long et un angle de tige de selle plus raide. L’angle d’ouverture de la douille de direction allonge l’empattement, ce qui augmente encore la confiance sur la route. En même temps, la potence plus courte préserve toute la maniabilité du vélo.

Ridley a opté pour un boîtier de pédalier plus bas, pour que le vélo assure la stabilité et le confort. Le vélo est aussi pourvu d’un angle de tube de selle plus raide, une autre approche caractéristique des VTT. Celle-ci permet de déplacer légèrement le centre de gravité du cycliste vers l’avant tout en préservant une position compacte, ce qui se traduit par une géométrie conçue pour les ascensions raides avec un vélo chargé. Vous pouvez notamment mettre plus de puissance sur les pédales lors de l’ascension sans craindre de perdre en traction.

Ridley a également tenu compte de la longueur du tube de direction. Les premières fourches suspendues sont apparues sur le marché du gravel et elles conviennent idéalement au Kanzo Adventure. Le tube de direction est raccourci, car une fourche de suspension est toujours plus longue qu’une fourche normale, ce qui rehausse le guidon. Ainsi, l’installation d’une fourche de suspension aura moins d’incidence sur l’ajustement du Kanzo Adventure à la morphologie du cycliste.

Ridley a conçu ce vélo pour accepter des pneus jusqu’à 29x2,1”, tout en laissant assez d’espace autour du boîtier de pédalier et du té de fourche pour affronter des conditions extrêmement boueuses.

De nombreux points de fixation pour les BikePackers

le Kanzo Adventure de nombreux points de fixation judicieusement positionnés pour s’adapter à votre style. Le cadre à lui seul présente douze points de fixation en tout.

Le tube oblique a quatre points de fixation en haut et trois en bas. Le tube de selle est également pourvu de trois points de fixation, ce qui vous permet de choisir la position idéale pour vos porte- bouteilles ou votre boîte à outils en combinaison avec un sac, par exemple.

Le tube supérieur est plat, droit et légèrement incliné, ce qui le rend parfaitement adapté pour porter un sac de cadre. Deux autres points de fixation se trouvent au-dessus du tube supérieur, l’endroit idéal pour placer un sac, un kit d’outils ou d’autres accessoires comme des blocs-batteries. Et si vous ne souhaitez pas les utiliser, les points de fixation peuvent être recouverts avec un cache encastré. Le vélo est également équipé d’une entretoise en forme « d’os de chien », si jamais vous souhaitez fixer une sangle au(x) point(s) de montage du tube supérieur ou l’utiliser comme entretoise entre un sac de tube supérieur et le cadre. La fourche vient rajouter 4 points de fixation supplémentaires.

Le Kanzo Adventure est entièrement personnalisable avec le Configurateur en ligne. Utilisez le Configurateur pour construire le vélo d’aventure de vos rêves, entièrement personnalisé selon vos goûts: choisissez votre design, vos couleurs, votre finition, votre groupe de transmission, vos composants, vos roues, vos pneus, votre selle et vos accessoires préférés.

Trois configurations de base sont proposées :