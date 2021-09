Alberto Contador : une randonnée de 1.600 Km pour la victoire de son équipe

Publié le 17/09/2021 20:00

L’ancien champion cycliste espagnol, Alberto Contador, s’est lancé dans une randonnée de 1.600 Km. C’est pour célébrer la victoire de son équipe dans une étape du Giro que la madrilène s’est lancé dans ce défi.

Alberto Contador, le bien connu, notamment pour ses différentes victoires dans le Tour de France et d’autres grandes courses à étapes comme le Tour d’Italie ou le Tour d’Espagne. Son image a toutefois été entachée par une condamnation par le Tribunal arbitral du sport pour dopage qui lui a notamment valu 2 ans durant de toute compétition mais aussi d’être déchu de sa victoire sur le Tour de France 2010. En 2013, avec son frère Francisco Contador, Alberto a créé une fondation à son nom. L’idée de cette fondation est notamment de promouvoir le cyclisme en créant une équipe junior et une équipe sénior. Cette équipe, désormais baptisée Eolo-Kometa, vient de remporter une victoire majeure dans le Tour d’Italie. Aussi, pour célébrer ce succès l’ancien coureur espagnol s’est lancé dans une véritable randonnée de 1.600 Km entre Madrid et Milan.

Une première victoire majeure pour l’équipe Eolo-Kometa

Anciennement Polartec-Kometa, l’équipe cycliste issue de la fondation Alberto Contador est devenue Eolo-Kometa. Elle est passée au niveau ProTeam au début de l’année. Basée en Espagne, mais enregistrée en Italie, cette équipe de onze coureurs est dirigée par l’ami et ancien coéquipier de Contador, Jesús Hernández. Son frère Francisco Contador en est le directeur général. Lancée sur le Tour d’Italie, son premier grand tour, l’équipe a remporté une étape du Giro et pas des moindres.

En effet, le 22 mai dernier, le coureur italien de l’équipe Polartec-Kometa, Lorenzo Fortunado, s’adjugeait, en solitaire, la 14ème étape du Tour d’Italie au sommet du Monte Zoncolan. Il s’agit de la première victoire dans le circuit UCI World Tour mais aussi la première victoire professionnelle pour le jeune Lorenzo Fortunado de 25 ans. Cette étape était considérée comme étant l’une des plus difficiles de ce Giro 2021. Longue de 205 Km, elle s’est terminée par l’ascension du terrible Monte Zoncolan.





Alberto Contador tient sa promesse et se lance dans une randonnée

Avant le départ de l’édition 2021 du Tour d’Italie, Alberto Contador avait promis de se lancer dans une grande randonnée entre Madrid et Milan, ville ayant accueilli la dernière étape du Giro cette année. L’ancien champion espagnol a tenu promesse et s’est élancé, le 13 septembre dernier, dans ce périple de 1.600 Km reliant la capitale espagnole à Milan. Le madrilène, aujourd’hui âgé de 38 ans, a toujours de bonnes jambes malgré sa retraite sportive en 2017.

Il a en effet passé 10 heures et 39 minutes sur la première sortie de 368 Km qui l’a porté de Madrid à la ville de Saragosse. Commentant cette première étape de sa grande randonnée, Alberto Contador a déclaré : « Aujourd'hui, c'était l'une des plus belles journées que j'ai passées sur un vélo, une belle étape vécue entre amis, bien que cela puisse paraître surprenant, cette étape m’a semblée courte ».

© Alberto Contador