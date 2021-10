Découvrez le vélo 2022 de la formation Lotto Soudal avec Ridley et DT-Swiss

Publié le 20/10/2021 13:05

Avec la décision de cette nouvelle collaboration, DT Swiss devient le partenaire roue officiel de l'une des meilleures équipes de cyclisme sur route au monde.

Depuis sa création il y a 37 ans, l’équipe a totalisé plus d’un millier de victoires sur route, dont 78 étapes sur le Tour, le Giro et la Vuelta. Lotto Soudal force le respect par son esprit offensif, son image sympathique et son sens des responsabilités.

DT-Swiss sur le WorldTour en 2022

À partir de 2022, la formation roulera sur les roues DT Swiss ARC 1100 DICUT 50 tout au long de la saison du World Tour. « Notre développement avancé de roues pour une utilisation spécifique dans le cyclisme sur route n'a pas été laissé de côté. Peu importe où les coureurs recherchent la victoire, nous proposons des roues aux performances optimisées, durables et fiables pour l'équipe », déclare Ralf Eggert (Road Marketing Manager de DT Suisse). Dt Swiss pour qui la performance consiste à combiner des produits innovants et hautement fiables.

L'engagement avec l'équipe Lotto-Soudal marque un nouveau point de départ dans le cyclisme sur route professionnel pour DT Swiss et augmentera la visibilité de sa marque au-delà des partenariats avec les triathlètes.

« DT Swiss est un partenaire de rêve de longue date pour notre équipe et nous sommes fiers de ramener la marque sur le World Tour », résume John Lelangue, directeur général de Lotto Soudal. "Les pilotes sont impatients de rouler sur ces roues avec leur qualité et leurs performances exceptionnelles. »

Lotto Soudal, des vélos Ridley sur roues DT Swiss

Lotto Soudal avait récemment annoncé renouveler son partenariat avec Ridley comme équipementier vélo jusqu’en 2026. Pour la saison 2022 la formation Lotto Soudal courra avec le Noah Fast Disc, l'Helium SLX Disc et le (nouveau) vélo de contre-la-montre Dean Fast Disc. Toutefois, l’équipement sera modifié lors de l’assemblage final.

Les Ridleys seront désormais équipés de roues DT Swiss, de chaînes KMC et de composants Shimano Dura-Ace avec roulements CEMA. D’autres partenaires équipementiers tels que Selle Italia, Deda, Lizard Skins, Look et Vittoria resteront à bord.





Le vélo Ridely Lotto-Soudal 2022 en détail :