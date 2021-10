Dubaï va accueillir le premier Grand Prix de E-Bike

Publié le 27/10/2021 22:15

E-Bike GP a dévoilé mardi 26 octobre que la première épreuve de la future compétition sera organisée en 2022 à Dubaï. Les détails sur ce qui s’annonce comme une épreuve inédite en son genre dans le monde du vélo.

Si le vélo électrique prend de l’ampleur pour les usagers loisirs ou encore pour les déplacements professionnels, la dimension sportive reste secondaire. Une situation qui est amenée à changer dès l’an prochain avec le lancement du premier grand prix E-Bike, qui prendra donc place à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.





Coup d’envoi de l’épreuve en 2022

Après le grand prix de Formule 1 d’Abou Dabi, le Tour des Emirats arabes unis et en attendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Moyen-Orient voit débarquer une nouvelle épreuve sportive de premier plan. La première épreuve organisée par EBK GP sera organisée à Dubaï l’année prochaine. Les prochaines étapes devraient sans doute être annoncées dans les prochains mois.

La compétition, amenée à se dérouler dans plusieurs villes à travers le monde, devrait à terme compter 10 épreuves. Par ailleurs, 10 franchises seront alignées, chacune avec deux équipes. Une 100 % féminine et l’autre 100 % masculine devraient ainsi participer à cette compétition. Les scores des membres de l’équipe compteront tout autant, un signe de l’engagement pour l’égalité des sexes, soulignent les organisateurs.

Bien entendu, la compétition devrait battre son plein pour un rendez-vous à même d’attirer les caméras du monde entier. Cependant, ces épreuves seront aussi l’occasion de présenter de nouveaux modèles de e-bike, des vélos électriques à la pointe de la technologie. Il s’agit là aussi d’une vitrine pour une discipline à même de se développer considérablement à l’avenir.

C’est BMC qui sera le partenaire exclusif de l’événement pour les vélos. Un modèle devrait ainsi être spécifiquement développé pour les besoins de cette compétition. Le vélo, dont on ignore encore les caractéristiques techniques, devra ensuite être le « modèle » pour les vélos électriques utilisés par des cyclistes, qu’ils soit des athlètes professionnels ou non.

Un événement sportif mais pas que

Dans son communiqué, l’organisation de EBK GP insiste par ailleurs sur plusieurs autres aspects qui sont visiblement centraux. Ainsi, l’accent est mis sur la valorisation de paysages et de sites culturels majeurs. L’objectif de ces grands prix de e-bike est aussi de travailler avec les villes hôtes, comme Dubaï, pour favoriser la lutte contre le changement climatique et la mobilisation des citoyens pour l’environnement.

Ainsi, les villes qui accueilleront des grands prix devront s’engager sur des programmes de trois ans, destinés à favoriser les mobilités durables. Un réseau rassemblant les décideurs des différentes villes devrait aussi être mis en place afin de partager les bonnes pratiques. « Ensemble, ils réaliseront une importante contribution pour rendre les villes du futur plus vertes, plus propres et plus saines », souligne ainsi le communiqué.

Plus de détails sur le format de l’épreuve, la date exacte mais aussi les autres villes hôtes pour EBK GP seront sans aucun doute annoncés dans les prochains mois.