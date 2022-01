E-Sports : les championnats du monde de cyclisme auront lieu fin février

Publié le 27/01/2022 17:00

Dans moins d’un mois se tiendront les championnats du monde de cyclisme Esports sur la plateforme Zwift. 4 français prétendront au maillot arc-en-ciel sur un parcours newyorkais exigeant.

L’Esports ne concerne pas que les jeux-vidéos, mais aussi des simulations sportives comme par exemple le cyclisme. Grâce à un home-trainer connecté à un écran et à la plateforme de fitness en ligne, Zwift, il est possible de s’entraîner, mais aussi de participer à des compétitions dont les championnats du monde Esports. Le samedi 26 février auront lieu les prochains championnats du monde de cyclisme Esports. Ces championnats virtuels de l’UCI mettront en compétition des cyclistes professionnels choisis par leur fédération, mais aussi des amateurs issus de la communauté Zwift et qui ont terminé dans les 5 premières places lors des qualifications continentales du mois de novembre dernier.





Un parcours exigeant dans un New-York futuriste

Cette année, les championnats du monde de cyclisme Esports ne se dérouleront pas à Watopia comme l’an passé, mais dans un New-York futuriste autour de Central Park. Des routes en verre surélevées conduiront notamment les prétendants au maillot arc-en-ciel vers la « Skyline » emblématique de Manhattan. Il s’agira du « Knickerbocker », un parcours véritablement exigeant et sélectif. Les cyclistes devront réaliser deux tours d’un circuit futuriste de 22,5 Km qui se terminera par l’ascension du KOM de New-York.

La montée finale, longue de 1,4 Km, proposera une pente moyenne de 6,1 % avec notamment des portions atteignant les 17 %. Les prétendants à la victoire finale devront ainsi parcourir 54,9 Km de circuit. Le parcours proposera 944 mètres de dénivelé au total. Notez que le parcours est exactement le même pour la catégorie Elite Hommes que Elite Femmes.





4 français aux championnats du monde cyclistes E-Sports

Dans son communiqué de presse, la plateforme Zwift qui accueillera cette année les championnats du monde cycliste Esports, nous informe que 4 français prendront le départ de cette course particulière. Il s’agit de Sandra Lévenez, Alban Puech, Hugo Viort et Adrien Vuillier. Ces 4 cyclistes ont été choisis par la Fédération Française de Cyclisme et vont donc défendre les chances tricolores de porter un maillot arc-en-ciel lors des prochaines compétitions Esports de cyclisme. Fait intéressant, ces 4 athlètes ont des profils très différents et seront donc à surveiller de près lors de la compétition.

Notez que l’UCI a avancé la date de ces championnats du monde de cyclisme Esports à fin février alors que les précédents s’étaient déroulés en décembre. Un changement voulu par l’Union Cycliste Internationale afin « d’inscrire durablement cette épreuve dans le calendrier cycliste ». Pour l’organisme international, le mois de février est une période un peu creuse au niveau cyclisme sur route, mais aussi particulièrement active chez les amateurs de cyclisme Esports.

Championnats du monde E-Sports de cyclisme avec une équité

Un changement de date qui devrait ainsi réunir un grand nombre de spectateurs. Les épreuves masculine et féminine seront diffusées à la télévision dans les mêmes conditions. Dans un souci d’équité, cette course offrira aussi une distance et des récompenses similaires pour les hommes et pour les femmes.