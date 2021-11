Extrême : les courses cyclistes les plus difficiles au monde

Publié le 01/11/2021 09:15

Certaines courses cyclistes sont véritablement extrêmes. Ces parcours demandent aux coureurs de repousser leurs limites. Voici une sélection des 10 courses cyclistes les plus exigeantes au monde.

Les courses cyclosportives d’ultra-distance et extrême sont de plus en plus populaires auprès des amateurs. Celles-ci proposent des expériences, des cadres et des règles sans cesse différents pour les cyclistes. Ces derniers souhaitent repousser leurs limites et se prouver sur des parcours ultra-exigeants. Des courses qui sont souvent une véritable aventure humaine et sportive, un véritable défi à relever. C’est aussi souvent une véritable communauté de passionnés qui partagent une même passion pour le vélo, l’aventure et les lieux sublimes. Certaines de ces courses cyclistes extrêmes traversent un continent, d’autres sont de haute montagne. La plupart se déroulent dans des décors magnifiques. C’est souvent l’occasion de découvrir les beautés de notre planète, des cultures et des territoires.

Un supplice pour les mollets mais un régal pour les yeux. Une très grosse préparation est nécessaire avant de se lancer dans une telle aventure. Le mental est aussi particulièrement important pour relever ces défis particulièrement ardus. Quelles soient par étapes, sur une journée, en mode survie, avec des conditions climatiques extrêmes, en autonomie, avec assistance, sans assistance, pour grimpeurs, pour rouleurs, pour vététistes ou amateurs de gravel, voici un tour d’horizon des courses cycliste les plus extrêmes qui existent au monde.

Transcontinental Race : 4.000 Km en mode survie

Traverser l’Europe en vélo et en totale autonomie en emportant tout ce dont vous avez besoin. Tel est le concept de la course cyclosportive d’ultra-endurance, Transcontinental Race. Environ 4.000 Km à parcourir ou les coureurs doivent planifier eux même leur itinéraire. Un point de départ, un point d’arrivée et 4 checkpoints obligatoires. Pour le reste chaque coureur décide par lui-même en choisissant son itinéraire. Les aventuriers choisissent quand et où se reposer. Ils ne prendront que ce qu'ils peuvent transporter et ne consommeront que ce qu'ils peuvent trouver. Une bonne dose d’ascension est aussi au programme afin d’atteindre certains des monuments les plus beaux et les plus historiques du cyclisme. Notez que ce jeudi 4 novembre, l’organisation annoncera le parcours de la 8ème édition de cette course d’ultra-distance.

Plus d’information sur la course cycliste extrême Transcontinental Race ici.

Silk Road Mountain Race : du gravel extrême et de la montagne

La Silk Road Mountain Race est une course cycliste à itinéraire fixe, sans assistance, à étape unique, à travers les montagnes du Kirghizstan. 1.800 Km de gravier et de piste, parfois un peu de route. Comme si cela ne suffisait pas, ce sont environ 30.500 mètres de dénivelé positif à gravir dans les montagnes du Kirghizstan. La course de gravel extrême utilise l’ancienne route de la soie chinoise et d’antiques routes de l’époque soviétique, aujourd’hui abandonnées et en ruines. Autres difficultés à ajouter, il n’y a pas d’assistance et le chronomètre ne s’arrête jamais. Fait notable, cette course extrême de gravel n’offre aucun prix si ce n’est la satisfaction d’avoir terminé une aventure incroyable.

Les informations sur la course de gravel extrême Silk Road Mountain Race sont ici.

Taiwan KOM : la course de montagne la plus difficile

La Taiwan KOM est sans nul doute la course pour grimpeurs la plus difficile qui existe. Bien que n’offrant qu’un parcours de 105 Km, ce sont 3.275 mètres de dénivelé positif à grimper. Après en un départ en bord de mer, le parcours n’est que pure montée à l’exception notable d’un tronçon de descente de 5 Km qui offre un peu de répit avant d’attaquer les 10 derniers kilomètres d’ascension. Et le moins que l’on puisse dire est que ces derniers kilomètres sont particulièrement difficiles. En effet, la pente atteint jusqu’à 27,3 %. Une course pour véritables grimpeurs donc.

Tout savoir sur la Taiwan KOM sur la page officielle ici.

Race Across America : traverser les USA en vélo





La Race Across America est une autre course cycliste d’ultra-distance. 4.828 Km à parcourir entre le Quai d’Océanie en Louisiane et la City Dock d’Annapolis dans le Maryland. Une course d’ultra-distance traversant les Etats-Unis donc mais qui met aussi l’accent sur l’ascension. En effet, même si les coureurs partent au niveau de l’océan Pacifique pour retrouver l’océan Atlantique, ce ne sont pas moins de 53.340 mètres de dénivelé à avaler. A titre de comparaison, cela représente l’équivalent de 6 fois l’Everest. Il est possible de participer en équipe ou alors, pour les puristes les plus extrêmes, en solitaire.

Toutes les informations sur la course d’ultra-distance Race Across America ici.

Haute Route Alpes : les cols mythiques des Alpes en 7 étapes

Le Tour de France a rendu mythique certaines ascensions de cols des Alpes. Haute Route Alpes vous propose de gravir ces ascensions parmi les plus mythiques au monde. Cette course d’amateurs passionnés, qui se déroule sur une semaine, vous permet de gravir tous ces cols devenus légendaires grâce au Tour de France. Sur près de 800 Km, les coureurs vont devoir avaler 21.300 mètres de dénivelé total soit une moyenne de 3.400 mètre par étape. Un contre-la-montre est aussi au programme. Bien évidemment, les cols mythiques qui ont fait la légende du Tour de France sont au programme. La course propose toute l’assistance nécessaire comme pour les professionnels bien que celle-ci soit réservée aux amateurs.

Vous trouverez les informations sur cette course extrême de haute montagne ici.

Dragon Ride : une course extrême pour grimpeurs au Pays de Galles





La Dragon Ride est une course d’une journée particulièrement difficile. Celle-ci se déroule dans les magnifique montagnes du centre du Pays de Galles. 321 Km sont au programme avec surtout 5.000 mètres de dénivelé à gravir. Plusieurs cols au noms prometteurs sont à avaler dont le Devil’s Staircase mais aussi ceux de Black Mountain, Devil’s Elbow et Rhigos avec ses 10 Km d’ascension. La météo est aussi un facteur à prendre en considération car la course ne se déroule pas toujours sous un beau soleil et la pluie peut venir ajouter une bonne dose de difficulté supplémentaire à cette course extrême pour grimpeurs.

Toutes les informations sur la course pour grimpeurs Dragon Ride sont ici.

Unbound Gravel XL : une course de gravel extrême au Kansas

Anciennement baptisée la « Dirty Kansas », la Unbound Gravel XL est une course extrême de gravel de 574 Km sur des chemins caillouteux du Kansas. Les concurrents ont 36 heures pour terminer ce circuit très exigeant. 3.300 mètres de dénivelés de piste sont au programme. La course se déroule dans les monts de Flint Hills durant un week-end avec un départ et une arrivée dans la même ville. Une course extrêmement exigeante pour les amateurs de chemins caillouteux. Cette année près de 4.000 coureurs ont osé relever le défi extrême proposé par cette course de gravel.

Les information sur la course extrême de gravel Unbound Gravel sont ici.

Cape Epic : une course extrême de VTT à étape

La Cape Epic est une course cycliste à étapes en VTT qui se tient en Afrique du Sud particulièrement difficile. Il s’agit de la seule couse à étape en VTT qui soit classée hors catégorie par l’Union Cycliste Internationale. 624 Km de sentiers de montagne sont au programme. Cela représente 16.650 mètres de dénivelé à gravir pendant les 8 jours de course qui inclut un prologue et sept étapes particulièrement exigeantes. La course peut se faire en équipe de deux personnes ou bien alors en solitaire. C’est la province sud-africaine du Cap occidentale qui accueille cet événement très exigeant pour les amoureux du VTT extrême. Bien que réservée aux professionnels, les amateurs peuvent tenter leur chance de participer en participant à un tirage au sort.

Tout ce qu’il faut savoir sur cette course extrême en VTT Cape Epic est ici.

Mallorca 312 : une course extrême sur l’île de Majorque

Majorque est connue comme étant une destination très prisée des touristes notamment pour ses stations balnéaires et sa vie nocturne. La Mallorca 312 est une course de 312 Km particulièrement extrême car se déroulant dans les montagnes en calcaire de l’île des Baléares. Des paysages magnifiques mais une course qui reste particulièrement exigeante avec les différents cols de l’île à gravir. Les meilleurs coureurs ont besoin de 9 heures et demie pour boucler les 312 Km de course.

Les informations sur la course cycliste extrême Mallorca 312 sont disponibles ici.

Red Bull Timelaps : la plus longue course d’une journée

La Red Bull Timelaps est la plus longue course cycliste sur une journée… et celle-ci peut durer 25 heures ! La course se déroule en Angleterre le jour du solstice d’été. Des équipes de 4 coureurs se relaient sur un circuit de 6,2 Km. La différence se fait bien évidemment au niveau du coup de pédale mais aussi lors des relais. En effet, les coureurs doivent se relayer sur le vélo et les prises de relais jouent aussi un facteur non négligeable sur la course. Notez que cette année, cette course d’une journée a été en version virtuelle du fait de la situation sanitaire.

Tout ce que vous devez savoir sur la course d’une journée la plus longue ici.