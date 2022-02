La Haute-Savoie candidate à l’organisation des championnats du monde UCI 2027

Publié le 05/02/2022 18:30

La fédération française de cyclisme et le département de la Haute-Savoie viennent d’annoncer être candidats pour l’organisation de l’édition 2027 des championnats du monde de cyclisme UCI.

La Haute-Savoie est une terre qui aime le vélo et la réciprocité est aussi vraie. Le Tour de France y a vu, très régulièrement, passer des étapes de haut montagne avec des cols de légende. C’est aussi un terrain très privilégié pour tous types de vélo avec ses paysages magnifiques. Le département a déjà accueilli, en 1980, les championnats de course sur route UCI à Sallanches. Un moment inoubliable pour les amateurs de cyclisme français puisque l’épreuve de course sur route masculine avait vu la superbe victoire au panache du breton Bernard Hinault dans la côte de Domancy confirmant, par là même, son surnom de « blaireau ». 47 ans plus tard, le département de la région Auvergne-Rhône-Alpes espère recevoir de nouveau un tel événement.





Championnats du monde 2027 de cyclisme : la Haute-Savoie candidate

C’est ce matin que l’annonce de la candidature de la Haute-Savoie à l’organisation des championnats du monde de cyclisme UCI a officiellement été faite sur la côte de Domancy qui avait vu la victoire du « blaireau » lors des championnats du monde de 1980. C’est Michel Callot, le président de la fédération française de cyclisme, accompagné de Martial Saddier, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie qui ont réalisé l’annonce officielle.

Notez aussi la présence de Bernard Hinault en tant qu’ambassadeur et parrain de la candidature du département à l’organisation. Le breton, dernier vainqueur français du Tour de France en 1986, a ainsi déclaré : « J’ai rêvé d’un Championnat du Monde en France : les organisateurs l’ont fait à Sallanches en Haute-Savoie. Mon rêve est devenu réalité en gagnant dans la côte de Domancy où j’ai été sacré Champion du Monde en 1980 ».

Le département candidat pour organiser les 16 disciplines

L’UCI entend désormais organiser, tous les 4 ans, à partir de l’an prochain, un méga-événement du cyclisme en réunissant tous les championnats du monde en un seul lieu. Comme nous vous l’annoncions jeudi dernier, les championnats du monde de cyclisme 2023 seront organisés à Glasgow en Ecosse dans un grand événement réunissant toutes les compétitions. 4 ans plus tard, un nouvel super événement réunissant toutes les disciplines de cyclisme devrait de nouveau être organisé et la Haute-Savoie s’est officiellement déclarée candidate.





Le département compte ainsi réunir les 16 disciples Femmes, Hommes et handisport dans son cadre majestueux. Les disciplines de course sur route, de piste, VTT XC, VTT DH, XC marathon, paracyclisme route, paracyclisme piste, BMX racing, BMX freestyle flatland, BMX freestyle park, gran fondo, gravel, trial, cyclisme en salle artistique et cycle ball, pump track mais aussi de cyclisme Esport pourraient donc se dérouler en France en 2027.

Le département compte mettre en valeur, pour sa candidature, le cadre exceptionnel du département idéal pour de telles épreuves, ses cols mythiques et ses montagnes, mais aussi la relation étroite que la Haute-Savoie entretient avec le cyclisme. Notez que le président de la République lui-même défend cette candidature dans une vidéo promotion que nous avons pu visionner.