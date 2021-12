Les nouvelles tenues 2022 de l'équipe B&B Hotels p/b KTM

Publié le 09/12/2021 15:00

New Kit Day chez les Glaz ! Design repensé, coupe retouchée, les maillots et cuissards des Men in Glaz sont optimisés à l’aube de leur cinquième année au sein du peloton professionnel.

Peu de changement dans la tenue des Men In Glaz pour 2022, une couleur désormais parfaitement identifiée et des sponsors fidèles, la livrée 2022 fait la part belle à l’identité du club basé dans le département du Morbihan. Côté mer, côté terre, les symboles de la région restent présents sur un maillot au design toujours asymétrique où la teinte Glaz prend encore plus de place que ces dernières années.





La même identité, parsemée de petites modifications

© Franz-Renan JOLY | B&B HOTELS p/b KTM

Les tenues confectionnées par le fabricant Noret mettent en avant l’innovation technique permettant un gain de poids et une coupe parfaitement ajustée, l’absence de couture sur les bouts de manches et bas de cuissards est le fruit d’échanges au long cours entre les Men in Glaz et le fabricant Noret. « L’accueil des nouvelles tenues par les coureurs a été unanime, se réjouit Jean-Noël Bonenfant, directeur général de l’entreprise spécialiste du textile cycliste installée à Saint-Denoual (Côtes-d'Armor). Le tissu utilisé est plus technique, indémaillable, avec une dépose de silicone directement à l’intérieur. Le cuissard, plus ajusté que par le passé, constitue une vraie nouveauté cette saison et le maillot été est encore plus aéré, comme le cuissard été, élaboré avec un tissu alvéolé. »





Apparus sur le maillot l’an passé, les sillons de l’Argoat et l’écume de l’Armor sont toujours présents, mais laissent place à un Glaz plus dominant qu’en 2021. Cette couleur oscillant entre vert et bleu est plus que jamais la marque de fabrique du club et ses partenaires l’ont bien compris. Parfait exemple d’une marque délaissant sa couleur historique - orange - pour s’intégrer au mieux au design général du maillot, le fabricant de cycles KTM apparaît pour la première fois en tant que co-namer. La dénomination officielle du club en 2022 sera en effet B&B HOTELS - KTM.