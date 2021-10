Look Blade 795 RS un vélo aéro et polyvalent ?

Publié le 30/10/2021 20:45

Aérodynamisme, performance, vitesse autant de qualificatifs qui définissent plutôt bien ce Blade 795 RS, mais il n'est pas aussi radical qu'on pourrait le croire, essai :

Fin 2018 nous avions eu l’occasion de tester le BLADE 795 RS, qui à l’époque, était le renouveau des 795 LIGHT RS et AEROLIGHT RS, un vélo moins exigeant et plus polyvalent que ses prédécesseurs, alors qu’en est il de cette mouture 2021 ?

Notre modèle de test est la version « de base » de la gamme RS avec un tarif de 5999€ qui monte à 9999€ pour la version haut de gamme.

Le cadre de notre Blade est doté d’une peinture noir mat, la marque look en contraste sous la forme d’un sticker noir brillant ton sur ton. Avec des stickers rouge brillant qui relèvent les traits sur les haubans et la fourche, la gueule du vélo donne immédiatement le ton, c’est agressif et affuté

Le montage

Sur le montage notre Blade 795 RS est équipé d’une transmission mécanique Ultegra R 8000 avec un pédalier semi compact en 52/36 monté sur un boitier press-fit BB 386, le Token ninja 24 mm (commun à toute la gamme des RS) qui convien aussi bien aux axes de 24mm que de 30mm, un plus pour l’évolutivité. Côté cassette nous sommes en 11/32 un braquet plutôt polyvalent adapté aux bosses et moyenne montagne. Côté freinage nous sommes en disques 160/140, rien à signaler de ce côté la.





Pour les roues on retrouve un montage maison avec les R 38 D carbone compatibles tubeless, montées sur moyeux DT Swiss 370; Développées en collaboration avec Corima ces roues au profil de 38 mm de hauteur, font le jeu du compromis entre légèreté et inertie avec 775g pour l’avant et 885g pour l’arrière.





Pour le reste des composants on reste en majorité chez look avec la tige de selle Aeropost 3 en carbone et une assise confiée à San marco avec la Short fit dynamic narrow open fit.

Pour le poste de pilotage, la potence ADS de 110mm et le cintre ADH 2.1 de 42cm permettent une semi intégration avec un design aéro et conservent la possibilité de régler le cintre.

Les pédales utilisées sur le test sont les excellentes keo blade carbone, dont vous pouvez retrouver le test ICI . Le montage est donc plutôt homogène avec du matos fiable et à l’entretien facile. Les spécificités laissent apparaitre un montage polyvalent, mais sur un cadre aéro, alors qu’en est il sur la route ?





Sur la route le Blade veut aller vite.

La rigidité et l’efficacité sont les caractéristiques que l’on ressent dès les premiers kilomètres, la douille de direction et le boitier de pédalier, sont très rigides, et le vélo donne immédiatement envie d’appuyer, d’autant plus que l’énergie est parfaitement transmise et que le cadre a une réponse saine.

A faible vitesse le blade se montre un peu fainéant, on sent qu’il faut l’emmener (probablement aussi à cause de ses presque 8kg tout équipé). En revanche dès que l’on appuie fort sur les pédales et que la vitesse augmente le blade laisse toute sa personnalité s’exprimer, la puissance est parfaitement transmise et le vélo ne bouge pas sur les relances et sprints. On notera que le vélo craque un peu sur ces relances et attaques franches, les disques couinent un peu. Dommage sur ce niveau de gamme.

Au dessus de 35km/h le vélo est très stable, il permet de facilement conserver sa vitesse et donne cette impression de TGV, le blade est fait pour rouler vite et longtemps. Il conviendra parfaitement aux rouleurs. Que ce soit sur le plat ou faux plat rien à redire sur le comportement du vélo, les réactions sont vives et l’on se surprend à vouloir attaquer un peu trop souvent.

Sur notre configuration avec roues en 38mm, le vélo s’est avéré être relativement confortable avec une pression de 7 bars pour le programme, notamment sur belle route à peu dégradée.

Une pression relativement basse couplé aux jantes de 38mm permettent une belle polyvalence les bosses se passent sans trop de soucis ce qui en fait un vélo accessible et performant presque partout, lorsque le % de pente s’accentue sur plusieurs Km le blade est un peu « scotché » et trop lourd pour le programme, il ne conviendra pas au vrais grimpeurs mais pour ceux dont le terrain de jeu est un peu vallonné le Blade 795 RS est à mettre dans l’équation du choix de vélo.

Les belles routes c’est très bien mais il fallait tester sur route dégradée et ce n’est pas la même musique ou là il faut clairement se méfier car la rigidité globale et particulièrement de l'avant, peut rapidement vous faire partir à la faute bien que le comportement demeure sain et non piégeur dans ces conditions. Notons aussi que le freinage s’est montré irréprochable dans les descentes ou ils étaient très sollicités sur graviers, nids de poules et chaussée dégradée, ils sont restés endurants et facilement dosables en offrant toute la puissance nécessaire.

Conclusion

En conclusion ce Blade 795 Rs, dans cette configuration milieu de gamme essayée est un vélo au profil aéro typé performance mais qui sait se montrer polyvalent et accessible. L’avantage de ce cadre est que l’on peut rendre la machine encore plus agressive et performante en passant sur des jantes profil haut en 65mm ou au contraire la rendre encore plus polyvalente en passant sur du profil bas type 32mm et pneus de plus grosse section pour gagner en confort et endurance.