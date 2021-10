L’acquisition d'une équipe féminine par l’équipe cycliste UAE Team Emirates inquiète

Publié le 15/10/2021 17:00

L’acquisition récente par UAE Team Emirates d'une équipe féminine UCI pour 2022 a provoqué des inquiétudes de la part de l’organisation de défense des droits de l’homme, International Service for Human Rights.

International Service for Human Rights (ISHR) est une organisation internationale indépendante à but non lucratif qui promeut et protège les droits de l’homme. L’organisation basée à Genève et à New-York regrette le récent rachat par les Emirats Arabes Unis (EAU) d’une équipe de cyclisme féminine. Explications…

Le rachat d’une équipe féminine par les EAU

L’ONG des droits de l’homme a fait ces commentaires après que l'actuelle équipe masculine du WorldTour, UAE Team Emirates, ait annoncé mardi qu'elle allait acheter la licence UCI de l'Alé BTC Ljubljana, enregistrée en Italie, afin de lancer sa propre équipe féminine. Une fois la vente de l'équipe féminine conclue et approuvée par l'UCI, l'équipe devrait être enregistrée aux Émirats Arabes Unis.

L’ISHR dénonce l’instrumentalisation de cette acquisition

Ce sont nos confrère britanniques du magazine spécialisé dans le cyclisme, Cycling Weekly, qui ont recueilli les propos de Phil Lynch, le directeur du Service international pour les droits de l’homme de International Service for Human Rights. Pour l’organisation l’implication des Emirats Arabes Unis dans une équipe de cyclisme féminin est « profondément regrettable » car il s’agit « d'un régime qui discrimine systématiquement les femmes en droit et en pratique ».

Le responsable de l’organisation assure toutefois que l’organisation souhaite une meilleure parité dans le sport : « L'établissement et le financement durable de nouvelles équipes féminines du WorldTour sont attendus depuis longtemps et sont les bienvenus. Les femmes ont le droit, et nous avons tous la responsabilité, de veiller à ce que les femmes puissent participer et concourir dans les sports sur un pied d'égalité avec les hommes. Les sponsors qui s'engagent à respecter les valeurs fondamentales de l'égalité, de la dignité et de la non-discrimination doivent agir en ce sens ».

Les EAU utilisent cet investissement pour « laver leur sale bilan »

Phil Lynch pense que cet achat a d’autre intérêt que purement sportif « Il est toutefois profondément regrettable que la création et le financement d'une nouvelle équipe féminine de tournée dépendent des Émirats Arabes Unis, un régime qui discrimine systématiquement les femmes en droit et en pratique et qui criminalise et détient fréquemment ceux qui défendent les droits des femmes et d'autres droits humains. Il s'agit d'un nouvel exemple de la pratique des Émirats Arabes Unis consistant à utiliser les parrainages sportifs et les événements culturels pour laver leur sale bilan en matière de droits de l'homme ».

Le responsable de l’ONG a ensuite poursuivit rappelant les manquements des émirats en ce qui concerne les droits de l’homme : « L'ISHR appelle les Émirats Arabes Unis à libérer tous ces défenseurs des droits de l'homme comme Ahmed Mansoor qui ont été détenus arbitrairement uniquement pour leur travail de promotion des droits de l'homme, de l'égalité et de la justice. Les EAU doivent également garantir un environnement sûr et propice au travail des défenseurs des droits de l'homme, et abroger toutes les lois prévoyant l'autorité du tuteur masculin sur les membres féminins de la famille ».