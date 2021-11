L’échappée de Domingo et David Gaudu, la compétition sur Twitch

Publié le 29/11/2021 11:47

« L'Échappée », une course entre streamers sur Zwift commentée par David Gaudu.

Pierre-Alexis Bizot, alias PA ou Domingo, animateur journaliste passé par NRJ est une personnalité du web qui a su surfer sur l’essor des courses cyclistes virtuelles en streaming. Ce streamer a fait le pari de démocratiser le vélo avec des sessions entre gamers ou avec des Youtubers. Cette émission est coanimée par David Gaudu, le grimpeur de la formation Groupama-FDJ qui avait rencontré le streamer sur le Tour de France en 2019.

© Domingo

L’échappée de Domingo sur Twitch

L’échappée est une émission qui rapproche l’univers sur jeu video et du sport sur un même format, les concurrents sur home trainer connectés à Zwift s’affrontent sur une boucle de 30Km

L’échappée dont la 3e édition s’est tenue ce dimanche 28 novembre de 20 h à 22h30 sur le site de streaming Twitch, a rencontré le meme succès que les éditions précédentes, le but de cette compétition étant de mettre face à face des « stars du web » sur un parcours Zwift et d’animer une émission en live.

Les participants de cette troisième édition étaient CHOWH1, Ponce, Etoiles, Yass, Jeel, Jiraya, Amaru et Laure Valée. Lors de la première édition, c'est Michou qui l'avait emporté et lors de la seconde édition qui s'est tenue en juin, c'était Clément du duo Hit the Road qui s'est imposé devant son ami Paul.

Cette fois ci ce sont Yass, Ponce et Laure qui se sont imposés, avec un pic d’audience à 170 000 personnes simultanément, preuve du succès de ces formats diffusés en streaming.

© Domingo