Nouveaux Specialized Tarmac SL7 pour Quick-Step Alpha Vinyl, SD Worx, TotalEnergies et BORA-hansgrohe.

Publié le 04/01/2022 20:55

Specialized dévoile les vélos de ses équipes WorldTour partenaires pour 2022.

Le peloton professionnel arpente les routes ensoleillées de l’Espagne depuis le mois de décembre à l’occasion des camps d’entraînement hivernaux et c’est aussi l’occasion pour les coureurs de découvrir leurs nouveaux kits et nouveaux vélos !

"La plupart des vélos et des équipements que nous fabriquons sont développés main dans la main avec ces athlètes. Nous aidons ces coureurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, et en retour, ils nous aident à développer les meilleurs produits. C'est une méthode qui a fait ses preuves pour nous et une relation de travail étroite est essentielle à la réussite « Scott Jackson, directeur de S-Racing

Formation SD Worx 2022

Specialized fournit des vélos, des composants, des casques, des chaussures, des pneus et est maintenant le sponsor vestimentaire de SD Worx en 2022.





Formations Quick-Step - Alpha Vinyl, BORA-hansgrohe et TotalEnergies

Specialized fournit les vélos, les composants, les casques, les chaussures, les pneus et les roues/composants Roval pour la saison 2022.

Les vélos Quick-Step - Alpha Vinyl 2022

Le SL7 2022 de Julian Alaphilippe



Le SL7 de Mark Cavendish



Les vélos TotalEnergies 2022

Le SL7 d'Anthony Turgis

Le Specialized Tarmac SL7 de Peter Sagan chez TotalEnergies

Le SL7 de Peter Sagan

Les vélos Bora-Hansgrohe 2022