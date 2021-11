Retour en images sur le Merida Reacto de Sonny Colbrelli sur Paris-Roubaix

Publié le 09/11/2021 21:59

Il y a un mois, Sonny Colbrelli remportait Paris-Roubaix au guidon de son Merida Reacto. La marque nous partage les clichés d'un velo qui ne sera plus jamais lavé !

Le vélo de Sonny Colbrelli sur Paris-Roubaix 2021

Sonny Colbrelli a remporté la 118ème édition de Paris-Roubaix au guidon de son Mérida Bikes REACTO, monté avec des roues Vision Metron 55 (des jantes hautes pour un meilleur aérodynamisme à haute vitesse). Des roues associées à des pneus Continental GP5000S TR en section de 32 mm. Des pneus larges et volumineux qui apportent confort et sécurité, ce qui n’était pas un luxe sur l’enfer du nord.Le tubeless + préventif a permis aux mécaniciens de baisser la pression sans perdre en rendement.

© Merida Bikes

Sur Paris-Roubaix il a été choisi d’utiliser un cintre FSA K-Force Compact Carbon avec une potence ACR en aluminium dont l’adhérence est supérieure sur le sommet du cintre par rapport à un combo FSA Metron 5D utilisé habituellement

Aussi pour minimiser la fatigue dans les mains et dans les avant-bras, les mécaniciens de l’équipe ont installé deux couches de ruban de cintre Prologo sur la partie supérieure du cintre et une seule couche au niveau des manettes et des creux de cintre. Quant à la transmission - Colbrelli a opté pour une cassette 11-25 associé à des plateaux 54/42 - aucune modification n’a été apportée sur la transmission ni sur les freins à disque hydrauliques par rapport au matériel utilisé habituellement – c’est-à-dire le groupe Dura-Ace Di2 de Shimano. Il en est de même pour la selle Prologo Nago C3 qui est le choix de Sonny Colbrelli tout au long de l’année.

© Merida Bikes



C’est ainsi que l’Italien, accompagné par son REACTO, a décroché cette victoire de prestige, sur un vélo qui ne diffère que par quelques détails du modèle haut de gamme proposé au catalogue de MERIDA BIKES qui nous offre aujourd’hui les clichés du vélo revenu de l’enfer du nord.

© Merida Bikes

© Merida Bikes

© Merida Bikes

© Merida Bikes

© Merida Bikes